Beyoğlu'nda sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen ve 265 çocuğun sünnet olacağı tören renkli görüntülere sahne oldu.

Beyoğlu Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği Beyoğlu Sünnet Şöleni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hasköy Sahil'de gerçekleşen şölende çocuklar animasyon gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğindeki şölene, sünnet olacak çocuklar ve aileleri katıldı. Şölende, sünnet olmak için aileleriyle gelen her yaştan çocuk ‘Rafadan Tayfa' oyuncularının yaptığı gösterilere eşlik ederek unutulmaz bir gün geçirdi. Çocuklara pamuk şeker ve mısırın da dağıtıldığı sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

"Çocukların coşkusuna ortak olmak mutlu ediyor"

Çocuklarla bir araya gelerek onların coşkusunu, heyecanını paylaştığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nda geleneksel hale geldi artık. Genelde yaz aylarında bazen sonbaharda bu sünnet şölenlerini yapıyoruz. Tabi ki önemli olan bir araya gelmek. Çocuklarımızı bir araya getirmek. Onlarla burada laikleşiyoruz. Onlar hep birlikte bayrağımız, vatanımız, devletimiz bir diyor. Bu önemli günlerinde onlarla bir aradayız. Bende Beyoğlu Belediye Başkanı olarak hepsi benim evladım. Onların coşkusuna bu düğün heyecanına ortak olmak mutluluk veriyor. Hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu.