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Beyoğlu'nda tarihi otelde bir kadın ölü bulundu

Beyoğlu’nda tarihi otelde Ermeni asıllı bir kadın ölü bulundu.

Beyoğlu'nda tarihi otelde Ermeni asıllı bir kadın ölü bulundu.



Olay, Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan tarihi Büyük Londra Oteli'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşında olduğu öğrenilen Mari Öz isimli Ermeni uyruklu kadından bir süre haber alınamadı. Durumdan şüphelenen otel yetkilileri sağlık ekipleri ve polise haber verdi. İhbar üzerine otele gelen ekipler, odaya girdiklerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Odada inceleme yapan ekipler, kadının ölüm nedenini araştırmak için uzun süre çalışma yaptı. Kadının cansız bedeni ise yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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