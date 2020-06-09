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Beyoğlu'nda tehlikeli asker uğurlaması

Beyoğlu’nda asker uğurlaması yapan bir grup yolu trafiğe kapattı.

Beyoğlu'nda asker uğurlaması yapan bir grup yolu trafiğe kapattı. Sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan kalabalık araçların camından dışarı çıktı. Araçlarda küçük yaşta çocukların da bulunması dikkat çekti.


Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında asker uğurlaması yapan bir grup trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücülerin korna çalmalarına aldırış etmeyen grup, araçlarından inerek bulvarın Dolapdere istikametini dakikalarca trafiğe kapatarak hem vatandaşları mağdur etti hem de kazaya davetiye çıkardı.



Sosyal mesafeyi hiçe saydılar, camlardan salındılar


Asker uğurlaması yapan kişilerin bulunduğu araçlarda küçük yaştaki çocukların da olduğu ve cam kenarlarına oturarak dışarı salındıkları görüldü. 4 kişilik otomobillere 9-10 kişilik gruplar halinde binerek sosyal mesafe kurallarını da umursamayan bu kişiler korna çalıp tezahüratlar yaparak tehlikeli yolculuklarına devam etti.

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