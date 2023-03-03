İhlas Haber Ajansı

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Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda yangın: 1 yaralı

Beyoğlu’nda iddiaya göre, tek katlı gecekonduda tüpün patlaması sonucu yangın çıktı.

Beyoğlu'nda iddiaya göre, tek katlı gecekonduda tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Dereiçi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı gecekondudaki tüp bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan Çetin Şenkal (48) yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Mahalle sakini Ahmet Dündar, "Komşuların söylediğine göre, muhtemelen tüp patladı. Ev sahibi yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Allah'tan çocukları evde yoktu. Evde de hararet oldu" dedi.

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