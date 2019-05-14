Beyoğlu'nda vatandaşlar sokak iftarında buluştu

Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil'de her gün iftar sofraları kuran Beyoğlu Belediyesi, gönül sofralarını sokaklara taşıdı. Sefa Meydanı'nda kurulan gönül sofralarında vatandaşlarla birlikte orucunu açan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ramazan ayının hepimizin evine bolluk, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Beyoğlu'nda Ramazan coşkusu tüm güzellikleri ile devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla her gün Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil'de iftar sofraları kuran Beyoğlu Belediyesi, gönül sofralarını sokaklara taşıdı. İlki Yenişehir Mahallesi Sefa Meydanı'nda kurulan iftar sofralarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aynı sofra etrafında bir araya gelen mahalle sakinleri canlı müzik eşliğinde iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber orucunu açan vatandaşlara Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.

Ramazan güzellikleriyle ve bereketiyle geldi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin dört bir yanında iftar sofraları kurulduğunu belirterek “Hep birlikte Allah'a dua ediyor, aynı kıbleye dönüyoruz. Bu topraklarda bin yıldır Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Boşnağı'yla; Selçuklu olarak, Osmanlı olarak bugün de Türkiye Cumhuriyeti olarak birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ederek var olduk ve var olmaya da devam edeceğiz. Ramazan güzellikleriyle ve bereketiyle geldi. Ramazan ayının hepimizin evine bolluk, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.