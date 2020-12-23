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Beyoğlu'nda vatandaşlar sosyal mesafeyi unutup yangını izledi

Beyoğlu’nda soğutma sistemleri üreten bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.

Beyoğlu'nda soğutma sistemleri üreten bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altında alınırken, vatandaşların sosyal mesafeyi unutup çalışmaları izlemesi dikkat çekti.


Edinilen bilgilere göre, Dolapdere Caddesi'nde soğutma sistemleri üreten bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan ya da ölen olmadı.


İtfaiye ekiplerini çalışmalarını izleyen meraklı vatandaşlar kameralara yansıdı. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşlar uzun süre itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

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