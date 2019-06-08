Beyoğlu'nda yabanca uyruklu iki kadına dayak

Beyoğlu'nda otelden çıkan iki erkek şahıs yabancı uyruklu iki kadını güpegündüz cadde ortasında tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kaçan zanlılar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Feridiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki erkek şahıs geceyi iki yabancı uyruklu kadınla geçirdi. Sabah saatlerinde şahıslar otelden çıkacakları esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şahıslar, kadınları cadde ortasında darp etmeye başladı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada, şahıslar arasında bir süre kovalamaca da yaşandı.

Kadını yerde tekmeleyerek yumrukladı

Esnafların araya girerek korumaya çalıştığı kadınlar, saldırganlardan kurtulamadı. Şahıslardan biri kadını bir işyerinin camına fırlatarak yaraladı. Kadın olay sonrası kaçarken, saldırgan şahıs ise eline aldığı cam parçası ile kadını bir süre daha kovaladı. Kaçarken yere düşen kadın, saldırgan tarafından feci şekilde tekmelendi.

Kadınlarda saldırganlardan şikayetçi olmadı

Olay sonrası kadınlar ortadan kaçarken, şahıslar ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ancak kadınların saldırganlardan şikayetçi olmamasını üzerine 2 şahıs serbest bırakıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.