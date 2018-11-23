Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri kepenkleri keserek müdahale etti.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde kapalı bir iş yerinden duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Bunun üzerine ekipler demir kesiciyle kepenkleri keserek içeri girdi. Dükkana giren ekipler yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İş yeri kapalı olduğu için can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.