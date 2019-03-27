Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Beyoğlu Çukur Mahallesi Salkım Saçak Sokak'ta bir apartmanın en üst katında çıktı. Saat 16.30 sıralarında apartmanın en üst katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, apartman sakinleri de can havliyle kendilerini dışarı attı. Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa süre içerisinde olay yerine gelerek yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlardan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dumandan etkilenen vatandaş tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırırken itfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırması sürüyor.