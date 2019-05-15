Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın giriş katında tek başına yaşayan yaşlı bir kadının evinde yangın çıktı. Yaşlı kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları da itfaiye ekipleri kurtardı.

Beyoğlu Feritpaşa mahallesi göktuğ sokakta 10.30 sıralarında 5 katlı bir binanın giriş katında yangın meydana geldi. İddialara göre, binanın giriş katında tek başına yaşayan bir yaşlı kadın üşüyünce, elektrikli sobayı yaktı. Bir süre sonra kablolardan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden yaşlı kadın kendi imkanıyla dışarı çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın üst katında mahsur kalan vatandaşları yangın merdiveni ile tahliye edip, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yaşlı kadını komşuları teselli etti

Sağlık ekipleri de yaşlı kadına ve dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Evi yandığı için üzülen yaşlı kadını komşuları teselli etti.