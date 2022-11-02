Beyoğlu'nda yangında korku dolu anlar

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında binanın 3. katında bulunan 1 kadın dumandan etkilendi. Mahallede korku dolu anlar yaşanırken, kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Meydan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve tüm binayı sardı. Dumanların üst kattaki dairelere de girmesi sonucu dairede yaşayanlar panikle kendilerini pencere kenarlarına attı.

Mahalleli, kadını kurtarmak için seferber oldu

Komşularının evinin yandığını gören mahalleli itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Mahalle halkı itfaiye gelene kadar kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangını söndürme çalışmalarına başlarken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bir kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İsminin Türkiye A. olduğu öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu tamamen söndürüldü.

"Teyze camda bağırıyordu"

Yangının çıktığı sokakta yaşadığını söyleyen bir mahalle sakini, "Biz camdan bakınca ortalığı duman kapladığını gördük. Bas bas bağırdık artık itfaiyeye haber verin diye. Hem itfaiyeye haber vermeye çalıştık hem de evin balkonundan hortum tuttuk. Teyze camda bas bas bağırıyordu. Hep beraber komşularla yardım etmeye çalıştık. Yani hayatını kurtardık diyebiliriz. Çok korktum. Evet itfaiye geldi. Onlardan da Allah razı olsun. Elinden gelen her şeyi anında yaptılar. Teyze şu an iyi, onu götürdüler" dedi.