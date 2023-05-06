Beyoğlu'nda yarım milyonluk kablo hırsızlığı kamerada

Beyoğlu'nda bir iş yerine giren hırsızlar 500 bin TL değerinde kablo çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün sabah 05.50 sıralarında Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı kasa beyaz bir kamyonetle sokağa gelen şüpheliler bir iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girmek istedi. Bu iş yerine girmeyi başaramayan şüpheliler buradan ayrılarak bu kez 50 metre ilerideki başka bir iş yerine girmeye çalıştı. Kısa sürede kapıyı kırıp içeri giren hırsızlar, dakikalar içinde iş yerinde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları araçlarına yükleyerek oradan ayrıldı. Bir süre sonra iş yerini açmaya gelen esnaf mallarının çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinde ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“500 bin TL civarı bir zararımız var. İnşallah peşine düşerler, bizim de zararımız karşılanır”

Hırsızlarca soyulan iş yerinde çalışan Burak Kozgül, “Saat 05.50 gibi 20 metre gerimizde bir dükkanı zorlamışlar. Karşı binada oturan biri bağırınca 20 metre ileri gelmişler. Direkt arabayı kapının önüne yanaştırmışlar. Makasla kepengi ortadan kesip parçalarını kenara itmişler. Kapıyı da levyeyle zorlayıp açmışlar. 5-6 dakika içerisinde 500 topa yakın kabloyu arabalarına yüklemişler. Tam belli değil ama 500 bin TL civarı bir zararımız var gibi gözüküyor. Biz ihbar ettik. Kamera kayıtlarını götürdük. Polisler fotoğraf falan çekti. Olay yerine inceleme de geldi. Profesyoneller, eldivenle yapmışlar. Bir de sabah saati, aydınlık yani. Hiç kimseden de kokmuyorlar. Arabaları belli, her girdikleri yerde plakalarını değiştiriyorlar. Yokuşun diğer tarafındaki 3-4 tane binayı 1-2 ay önce yine bu şekilde bir hayli zarara uğrattılar. Dükkanlardan 1 tonluk makaraları bile alıp götürebiliyorlar. Daha önce de aynı kişiler, aynı fizik, aynı kıyafetler, araba aynı, filmleri koltuğu aynıydı, sadece plakayı değiştiriyorlar. Sabah akşam fark etmiyor, insan geçip geçmemesi de fark etmiyor onlar için. Çok profesyoneller, her yeri rahatça açabiliyorlar. Büyük bir zararımız var. Peşine düşerlerse bulurlar diye düşünüyoruz. İnşallah peşine düşerler, bizim de zararımız karşılanır” dedi.

Yarım milyonluk hırsızlık güvenlik kamerasında

Hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda, kapalı kasa beyaz bir kamyonetle sokağa gelen şüphelilerin ilk olarak bir iş yerine girmeye çalıştıkları, başarılı olamayınca araçlarına binerek oradan ayrıldıkları görüldü. Bir başka görüntüde ise, bu kez diğer iş yerinin kapısını zorlayan şüphelilerin bir süre sonra içeri girdikleri ve iş yerindeki onlarca top kabloyu araçlarına yükleyip oradan ayrıldıkları anlar kameralara yansıdı.