Beyoğlu'nda zehir tacirlerine şok baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu'nda operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Kaptanpaşa Mahallesi'nde daha önceden belirlenen 6 adrese ekipler eş zamanlı girdi. Aramalara özel eğitimli narkotik köpeği ‘Eros' da katıldı.

Kaptanmaşa Mahallesi genelinde düzenlenen operasyonda ekipler iş yerlerinde de aramalar yaptı. Umuma açık mekanlarda bulunan kişilerin GBT sorgulamaları yapıldı. Operasyon sırasında özel timlerin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Beyoğlu'nda yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.