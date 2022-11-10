Beyoğlu'ndaki kız yurduna silahla ateş eden şahıs yakalandı

Beyoğlu'ndaki kız öğrenci yurduna silahla ateş eden şüphelinin kimliği belirlendi. Alkollü olduğu iddia edilen S.A. isimli şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olay, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. 8 Kasım Salı günü saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda, alkollü olduğu iddia edilen S.A. isimli şüpheli, silahla ateş etti. Bilgiler doğrultusunda şüpheli şahsın olay yerine yakın bir parkta alkol aldığı ve bu sırada havaya rastgele ateş ettiği esnada kurşunlardan ikisinin yurt binasına isabet ettiği belirlendi. Şüpheli şahıs, aynı gün bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Adli makamlar tarafından hakkında işlem uygulanan şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.