Beyoğlu'nun 11'inci mahalle bahçesi törenle hizmete açıldı

Beyoğlu'nda daha yeşil yaşam alanları için hayata geçirilen mahalle bahçeleri projesi kapsamında, 11'inci mahalle bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından daha yeşil yaşam alanları oluşturarak vatandaşların nefes almasını sağlamak ve çocuklar için oyun alanları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen mahalle bahçeleri projesi kapsamında ilk 10 mahalle bahçesi ilçenin çeşitli noktalarında hizmete alınmıştı. Toplamda 50'ye yakın mahalle bahçesinin hizmete alınması beklenen projede 11'inci mahalle bahçesi olan Çıksalın Mahalle Bahçesi de düzenlenen törenle bugün hizmete açıldı.

Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan mahalle bahçesinin açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eşi Seyhan Yıldız ve mahalleliler katıldı. Kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirilen mahalle bahçesinde Başkan Yıldız çocuklarla beraber Beyoğlu'nda yeni doğan bebekler adına zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi.

“Beyoğlu'nda birinci önceliğimiz çocuklarımıza oynayacakları yeşil alanlar ve oyun alanlarını üretmek”

Metruk kalmış, yıkılan binaların ve terk edilmiş alanların olduğu noktaları çocukların oynayacağı mahalle bahçelerine çevirdiklerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Metruk kalmış, yıkılan binaların olduğu, terk edilmiş yerlerde mülkiyet durumuna göre vatandaşlarımız ile birlikte anlaşarak Beyoğlumuzda bu tür alanları çocuklarımızın oynayacağı mahalle bahçeleri haline getiriyoruz. Fen işleri müdürlüğümüz ile birlikte tespitlerimizi yapıyoruz. Buradaki muhtarlarımız yerleri gösteriyorlar. Hemen kolları sıvıyoruz. Beyoğlu'nda birinci önceliğimiz çocuklarımıza oynayacakları yeşil alanlar ve oyun alanlarını üretmek. Yaklaşık 50 noktayı tespit etmiş durumdayız. Bu 50 noktanın 10 tanesini pandemi şartlarına rağmen açılışını gerçekleştirdik. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz “ diye konuştu.

“Şu ana kadar bin 425 zeytin ağacımızı Beyoğlu'na kazandırdık”

Beyoğlu'nda yeni doğan çocuklar için zeytin fidanı diktiklerini ifade eden Başkan Yıldız, “Beyoğlu tarihi bir yer. Kültür ve sanatın yoğun olduğu ama zaman içerisinde konut yoğunluğunun da çok fazla olduğu bir ilçemiz. O bakımdan yeşil alan üretmek oldukça zor. Bu şekilde bütün alanları çocuklarımızın ve gençlerimizin oyun oynayacakları alanlar haline getiriyoruz. Mümkün olduğu kadar da yeşillendiriyoruz. Hep birlikte Beyoğlu'nda yeni doğan çocuklar için zeytin fidanı dikiyoruz. Şu ana kadar bin 425 zeytin ağacımızı Beyoğlu'na kazandırdık“ dedi.

“Onlar burada eğlenirken ben burada kafa dinliyorum”

Çocukların mahalle bahçelerinde çok eğlendiğini söyleyen Merve Demirtaş, “Çocuklarımız için önemli. Çocukların evde kaldığı dönemlerde arada 4 saatlik izinde buraya indikleri zaman çok eğleniyorlar. Bizim için de çok iyi oldu. Çocuklarımın yanındayım. Onlar burada eğlenirken ben burada kafa dinliyorum“ dedi.

Alanın çocuklar için iyi olduğunu belirten Melda Geyik, “Güzel bulduk. Çocuklar için de iyi oldu açıkçası. Aşağısı çok küçük kalıyordu. Ek olarak buranın olması iyi oldu. Çocuklar yeni diye buraya gelmek istiyorlar. Güzel oldu. Sevindik. Biz de burada oturuyoruz. Anneler için de iyi oldu. Açıkçası bu dönemde daha da iyi oldu“ dedi.

“Ben ders çalışırken burası teneffüs oluyor”

Arkadaşlarıyla birlikte çok eğlendiğini söyleyen ilkokul öğrencisi Belinay Yayla, “Biz çok eğleniyoruz. Havaların güzel olduğu zamanlarda buradaki parka çıkıyoruz. Arkadaşlarımızın olduğu zamanlarda hep birlikte oyun oynuyoruz. Hep birlikte çok güzel eğleniyoruz. Ben ders çalışırken teneffüs oluyor diyelim. Dersim bittikten sonra hava güzel olursa buralara çıkıyoruz. Oyun oynuyoruz. Günlerimiz çok güzel geçiyor“ dedi.