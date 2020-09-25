Beyoğlu'nun kullanılmayan merdivenleri sanatla buluştu

Beyoğlu'nda unutulmaya yüz tutmuş merdivenler Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri ve eski mezunların desteğiyle sanatla buluşuyor. Bir hafta önce çalışmaya başlayan öğrenciler ilk olarak ilçedeki bir merdivene Mimozalı Kadın resmini çizdi.

Beyoğlu Belediyesi, Mimar Sinan Üniversitesinin katkılarıyla ilçedeki unutulmaya yüz tutmuş merdivenleri sanatla buluşturmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda Mimar Sinan Üniversitesi sanat Bölümü okuyan öğrenciler ve eski mezunları merdivenlere Mimozalı Kadın resmini çizmek için bir hafta önce işe koyuldu. Merdivenlerin daha güzel ve uğrak olması için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, kendilerine Beyoğlu halkının sanata ve kültüre daha yakın olmasını sağlamak için ilçede bulunan bütün merdivenleri resim çizmek için hedef belirledi.

“Bu proje bu tabloyla bitmeyecek devam edecek”

Merdivenleri boyama işlemiyle ilgili bilgiler aktaran Ressam Kadir Çelik, “Şu anda Beyoğlu Belediyesi'ne ait bir merdiven boyadık. Resim heykel müzesi ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin yan yana olduğu bir yerde. Mimozalı Kadın Osman Hamdi Bey in 1906 yıllarında kendi eşini resim ettiği bir tablo. Şu anda resim heykel müzesinde sergileniyor. Mimar Sinan Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesinin ortak yürüttüğü bir proje bu. Yaklaşık 3 aydır süren bir proje aslında biz 3 kişi bir hafta önce başladık. Genel olarak Beyoğlu Belediyesinin toplum olarak sanatla buluşturmak gibi kaygılarından ortaya çıktı bu. Bu proje bu tabloyla bitmeyecek devam edecek. Yaklaşık yüzde yetmişlik bir kısmını tamamladık. Burası daha önce çok insanların uğradığı bir yer değildi şimdi bununla birlikte çok fazla fotoğraf çektirdiği, oturup sohbet ettiği bir yer oldu. Amaç da biraz buydu. Bu tarz kamusal alanları biraz daha renklendirmek” şeklinde konuştu.

Üniversite personeli olan Cengiz Konca ise, “Arkadaşları tebrik ediyorum. Hem sosyal anlamda hem de kültürel anlamda güzel bir uğraş. Destekliyorum kendilerini. Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Her geçerken bu güzelliklere bakacağız” dedi.