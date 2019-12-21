Beyo?lu'nun tarihe tan?kl?k eden plak??s? kapan?yor

Beyo?lu'nda 65 y?ld?r a??k olan ?Lale Plak' y?lsonunda kapanaca??n? duyurdu.

?brahim ve Yusuf Atala karde?ler taraf?ndan 1954 y?l?nda a??lan ?Lale Plak'?n ?zel sebeplerden dolay? kapat?laca?? duyuruldu. D?kkan yetkilileri sosyal medya hesaplar?ndan, ?13 May?s 1954 g?n? ba?layan ser?venimiz, 31 Aral?k 2019 g?n? sona eriyor. Lale Plak ile 65 y?l, iyi ve kaliteli m?zik ile binlerce dostumuzun ruhuna dokunduk. Elimizde olmayan nedenlerle ma?azam?z? kapat?yoruz. Bug?ne kadar yan?m?zda olan t?m dostlar?m?za te?ekk?r ederiz? a??klamas?n? payla?t?.

Y?llarca m?zisyenlerin ve sanatseverlerin u?rak noktas? olan Lale Plak'?n Beyo?lu'nda bulunan butik tarz? d?kkan? kapan?yor. Konu ile ilgili a??klama yapan Lale Plak'?n son d?nem i?letmecisi Hakan Atala, Beyo?lu'nun eski tarihi dokusunun kalmad???ndan yak?nd?.

31 Aral?k 2019 itibariyle Beyo?lu'nun tarihine tan?kl?k eden d?kkan? kapatacaklar?n? belirten Atala, ?Ma?azan?n butik bir yer olmas?n? isterdim, ma?azay? bu konsepte getirdim. E?, dost herkes buraya gelirdi, ?ay kahve i?erdik, m?zik bahaneydi asl?nda. Buras? m?zisyenlerin bulu?ma yeriydi. Ma?azay? ?zel sebeplerden dolay? kapat?yoruz fakat son y?llardaki Beyo?lu'nun de?i?imi, ekonomik ?artlar, sekt?r?n dijitalle?mesi ek unsurlar oldu. Buran?n tarihi bir dokusu vard?, plaklar? ??kacak ?nl? isimler gelirdi, bana eserlerini dinletirlerdi. Sanat??lar plaklar?n? burada imzalarlard?, bizde burada bu imzal? plaklar? m??terilerimize ula?t?r?rd?k. Kapanacak olmas?ndan dolay? i?imde bir burukluk var." s?zlerini ifade etti.