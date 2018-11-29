BEYSAD ve Özyeğin Üniversitesi'nden Ortak Sanayi 4.0 Zirvesi

0 2'inci Zirvesi'ne bakanlık ve sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve KOBİ yöneticileri yoğun ilgi gösterdi.

0 2'inci Zirvesi, Özyeğin Üniversitesi Reşat Aytaç Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Özyeğin Üniversitesi 10'uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe bakanlık ve sektör temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve KOBİ yöneticileri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir, Sanayi 4.0 ile birlikte beyaz eşya sektöründe ortaya çıkacak değişimlere dikkat çekti. Sanayi 4.0 ile yalnızca üretim süreçlerinin değil düşen maliyetlerin oluşturacağı değişimle birlikte sosyal bir dönüşümün de ortaya çıkacağını belirten Özaydemir, yeni rekabet şartlarının firmalar açısından daha çevik ve ekonomik olmayı işaret ettiğinin altını çizdi. Özaydemir konuşmasında, BEYSAD ve TÜSİAD iş birliğiyle Özyeğin Üniversitesi'nde hayata geçirilecek olan Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarına da yer ayırdı.

Özaydemir; "Beyaz eşya ve yan sanayi sektörümüzün, dünyanın 2'nci Avrupa'nın en yüksek üretim hacmine sahip olması, derin tedarik zinciri yapısı, küme olarak iş birliği kültürü ve hem ürün hem süreçlerinin dijitalizasyondan etkilenmesi dolayısı ile Sanayi 4.0 için ulusal olarak öncü ve örnek sektör olabileceği ve dönüşümün sektörün global rekabetçiliği için kritik olduğu düşüncesindeyiz. Sanayi 4.0 devriminin iş modelleri ve tedarik zinciri yapılarında da önemli etkileri olması beklenmektedir. Bu fırsat ve riskler, kurumların dijital dönüşümü kısa vadeli konjonktür ve yatırım geri dönüş hesaplarının ötesinde değerlendirmeleri gereğini oluşturmaktadır. Bu tespit ışığında BEYSAD olarak dünyadaki benzerleri gibi sektöre geniş bir altyapı ile danışmanlık, eğitim ve araştırma konusunda destek verecek Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi'nin, sektörümüze yakınlığı, akademik derinliği ve girişimci kültürü ile Özyeğin Üniversitesi ve Türkiye'de Sanayi 4.0 çalışmalarında ulusal liderlik yapan TÜSİAD ile proje ortaklığı çerçevesinde 2019 sonunda devreye girmesini hedefliyoruz.

Beyaz Eşya ve Yan Sanayi 4.0 2'inci Zirvemizin - BE4 programımızın kamu politika paylaşımı, ana sanayilerimizin tecrübelerinin aktarımı, teknoloji firmalarının sektörümüze özel çözümlerini sunması ve akademik sunumlar ile Özyeğin Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilmesiyle üyelerimiz, ana sanayilerimiz, teknoloji firmaları, öğrenciler ve üniversitemiz arasında paylaşım için etkin bir ortam oluşturduğuna inanıyoruz. Özyeğin Üniversitesi'ne ev sahipliği ve tüm katılımcılara katkıları için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Üniversiteler olarak hızlanmamız şart"

BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir'in ardından konuşma sırası için sahneyi Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk aldı. Sözlerine BEYSAD'ın 25, Özyeğin Üniversitesi'nin ise 10'uncu yılının kutlandığı bu anlamlı yılda böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Prof. Dr. Gençtürk, "2008 yılında ilk öğrencilerimizle yola çıktığımızda hedefimiz girişimci bir araştırma üniversitesi olmaktı. Bir üniversite olarak bilime katkı yapmak zorundasınız. Ancak özgün bilim yaparak dünyada ilk 500 sıralamasına girebilirsiniz. Biz de Özyeğin Üniversitesi olarak 10'uncu yaşımızı kutladığımız bu yılda, dünya standartlarında bilime katkı yapan güçlü akademik kadroyla yolumuza devam ediyoruz. Yine dünya standartlarında bir eğitim verirken öğrencilerimizin dönüşüm yolculuğuna dahil olmalarını istiyoruz. Sorunlara kalıcı, anlamlı çözümler üretecek bir üniversite olmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'de üniversite, özel sektör ve sanayi iş birliğinin yeteri kadar gelişmediğine vurgu yapan Prof. Dr. Esra Gençtürk, üniversitelerin özel sektörün hız ve esnekliğine yetişmesi gerektiğini ifade etti.

Gençtürk; "Üniversiteler olarak hızlanmamız şart. Bilime katkıda bulunulsa da ticarileşme ve bilimin özel sektöre aktarımı konusunda kat edilmesi gereken yollar var. Biz üniversite olarak bunu başarmış olmanın övüncünü yaşıyoruz. BEYSAD ve TÜSİAD ile birlikte önemli bir merkezi hayata geçirdik. Mükemmeliyet Merkezi, KOBİ'lere Sanayi 4.0'ın oluşturacağı değişimin önündeki engelleri kaldırmada destek ve danışmanlık verecek. Daha yolun başındayız, sorumluluğumuz daha da arttı. Ama üniversitemiz bu alanda tüm sektörler için bir merkez konumunda olacaktır" dedi.

"Sanayi 4.0'ın gerekliliklerini yapmazsak işsizlik artacak"

Prof. Dr. Gençtürk'ün ardından konuşma yapan Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reha Civanlar ise Sanayi 4.0'ın çalışma yaşamına olan etkilerine değindi.

Prof. Civanlar, Sanayi 4.0'ın maliyetlere yapacağı etkinin yanı sıra verimlilik ve artan kaliteyle birlikte rekabet gücünü de artıracağını ifade ederek, "Sanayi 4.0 ile robotların daha fazla hayatımıza girmesiyle pek çok şey otomatikleşecek. Tabii bu değişim akıllara insanların işsiz kalacağı, robotların insanların yerini alacağı endişesini getiriyor. Aslında durum tam tersi. Eğer Sanayi 4.0'ın gerekliliklerini yapmazsak verimsiz üretim nedeniyle rekabet şansımız azalacak ve işsizlik artacak. Ancak verimliliği ve rekabeti artırarak işsizliği azaltabilirsiniz. Bir de Sanayi 4.0 ile birlikte ortaya çıkacak yeni iş kolları var. Bu alanlar için de nitelikli insan gücüne ihtiyacımız olacak. Özyeğin Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi ile dönüşümün önündeki engellerinin azaltılması, pilot projeler, nitelikli insan kaynağı geliştirmek ve start up ekosistemi oluşturmak gibi hedeflerimiz var" dedi.