Beytullah Eroğlu ve Uğurcan Özer öğrencilerle buluştu

Dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu ile Balkan ve Kıtalararası Boğaziçi Yüzme Yarışı şampiyonu Uğurcan Özer, Bilgiyolu Koleji öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda yapılan organizasyonda öğrencilere hitap eden iki başarılı sporcu, kendi spor yaşamlarından örnekler vererek, öğrencilere başarıya giden yolu anlattı.

Demirer: "Benim büyük ödülüm çocuklar"

Dünya Fair Play Komisyonu tarafından 'kariyer' dalında Şeref Diploması ile ödüllendirilen Semra Demirer, bu ödülü nasıl aldığını ve kendisi için ne ifade ettiğini dile getirdi. Demirer, ödülün kendisini çok mutlu ettiğini ancak öğrencilerinin başarısını görmenin kendisini bu ödülden daha fazla mutlu ettiğini söyledi.

Eroğlu: "Kendinize güvenin"

Dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, öğrencilere, normal yaşamda ve sporda başarılı olmanın ilk şartının çalışmak olduğunu vurgulayarak, karşılarına çıkan engellerde yılmamanın önemine değindi. Çalışmayı bıraktığında kaybedenin kendisi olacağının bilinciyle çalıştığının altını çizen Eroğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılı olacağına inandığını söyledi. Başarılı sporcu, "Benim size güvendiğimin yarısı kadar kendinize güveniyorsanız, dünyada başaramayacağınız şey yok" deyince, salonu dolduran öğrencilerden büyük alkış aldı.

Özer: "Türkiye için acı çekmeye değer"

Bir diğer paralimpik yüzücü Uğurcan Özer de kendini tanıtarak başladığı konuşmasında, yüzme sporunu kendisinin seçmediğini, yüzmenin onu seçtiğini belirtti. Bir kolunun diğerinden kısa olduğunu ve o eliyle bardak dahi tutamadığını açıklayan Özer, yüzme sayesinde kolunu kullanabilir hale geldiğini anlattı. Günün büyük bir bölümünü Beytullah ile beraber geçirdiklerini ifade eden Özer, "Ben de onun gibi uluslararası alanda başarılı olmak ve İstiklal Marşı'nı çaldırmak istiyorum. Bunu yapmak için gece gündüz çalışmak gerekiyor. Çok çalışmak bazen acı veriyor ama Türkiye için acı çekmeye değer" şeklinde konuştu.

"Dünyada tek olmak istiyorum"

Önündeki ilk hedefin olimpiyatlarda yarışmak olduğunu vurgulayan Uğurcan, "Bir sonraki hedefim ise '7 Okyanus' projesine katılmak. Çok zorlu bir 7 parkur var. Bu parkurları geçebilen dünyada hiç engelli sporcu yok. Ben bunu başaran ilk engelli olmak istiyorum. Çünkü dünyada tek olmak istiyorum" dedi. Öğrencilere hedeflerine ulaşmak için kendilerine bir idol belirlemelerini ve çok çalışmalarını tavsiye eden Uğurcan Özer, "İdol belirlemek güzeldir ama idol olmak daha güzeldir" diye konuştu.