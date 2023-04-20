Bez elbise dolabına düzenek kurtararak uyuşturucu yetiştirmişler: 2 gözaltı

İstanbul Bağcılar'da evlerindeki bez elbise dolabına düzenek kurarak uyuşturucu yetiştiren 2 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen M.B. ve Ç.Ö. adlı 2 kişiyi takibe aldı. Bu kişilerin Mahmutbey Mahallesinde bez dolapta uyuşturucu yetiştirdikleri ev ve zula olarak kullandıkları adresleri tek tek tespit edildi. Belirlenen adreslere önceki gün art arda operasyon düzenlendi. Baskında M.B. ile Ç.Ö. gözaltına alındı.

Biri tutuklandı, diğeri serbest kaldı

Girilen adreslerde yapılan aramalarda ise bez gardıropta kurulu ısıtma ve havalandırma düzenekleri ile birlikte saksılar içerisinde yetiştirilen 5 kök skank, 75 gram marihuana, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 6 mermi ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal ilaçlar ele geçirildi.

Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürülen her iki şüpheli, alınan ifadelerinin ardından dün savcılığa çıkarıldı. Savcılık, Ç.Ö. hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan adli kontrol hükümleri uygularken, M.B. adlı zanlı ise aynı suç çerçevesinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.