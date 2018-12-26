‘Bi dolu medya' kahkahalara boğdu

Televizyon sunucusu Mehmet Aydın ile radyocu Hopdedik Ayhan'ın sunduğu ‘Bi Dolu Medya' adlı program, Kağıthaneliler ile buluştu.

Kağıthane Belediyesi Kültür Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kültür programları, aralık ayı etkinlikleriyle devam ediyor. Bu kapsamda, sunucu Mehmet Aydın ile radyocu Hopdedik Ayhan'ın sunduğu ‘Bi Dolu Medya' adlı sahne programı, Gültepe Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Aydın ile Hopdedik Ayhan, televizyon dünyasında meydana gelen komik olayları derleyerek Kağıthaneliler'e izletti. Katılımcılar videoları izlerken kahkahalarına engel olamadı.

Programı izleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, performanslarından dolayı Mehmet Aydın ve Hopdedik Ayhan'a teşekkür etti. Kültür etkinliklerinin tüm hızıyla devam eden Başkan Kılıç, “Söyleşi, konser ve tiyatro etkinliklerimiz sürüyor. Kültür merkezlerimiz her zaman hizmetinizde. Sizleri tüm programlarımıza davet ediyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

Aydın ve Hopdedik Ayhan da desteklerinden dolayı Başkan Kılıç'a teşekkür etti. Başkan Kılıç da Aydın ve Ayhan'a çiçek ve plaket takdim etti.