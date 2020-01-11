Bıçak zoru ile bilezikleri gasp etti, polisten kaçamadı

Büyükçekmece'de elindeki bıçakla bir kişiyi darp ederek kolundaki 2 altın bileziği gasp eden şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 7 Ocak'ta ilçede ikamet eden bir şahsın, eli bıçaklı bir kişi tarafından darp edilerek kolundaki 2 altın bileziğinin gasp edilmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği yerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kısa sürede şahsın eşkâlini tespit etti. Eşkâl bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilen incelemelerde şüpheli şahsın Abdülfettah K. olduğu, aynı gün Çatalca ilçesinden Büyükçekmece ilçesine otobüsle geldiği bilgisi edinildi. Şahıs takip sonucunda Çatalca Yolu üzeri Tepecik Mezarlığı karşısında yakalandı.

Şahısla yapılan görüşmede; olayı kabul ettiğini olayda gasp edilen bilezikleri Çatalca ilçesinde bir iş yeri tuvaletine gizlediğini söyledi. Şahsın verdiği adrese giden ekipler yapılan aramada şahsın gasp ettiği 2 adet altın bileziği buldu. Yakalanan şahıs ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.