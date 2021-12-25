Bıçaklanarak öldürülen Meryem Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Esenyurt'ta internetten tanıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Esenyurt'ta market alışverişi yapmak için dışarıya çıkan 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz, daha önce internet üzerinden tanıştığı ve takıntılı olduğu iddia edilen Erdal Dönmez tarafından Kadir Topbaş Parkı'nda 15 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Öldürülen Meryem Yılmaz'ın otopsi işlemi tamamlandı. Talihsiz kadının cenazesi, ağabeyi Erdal Yılmaz tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedilmek üzere Esenyurt'a götürüldü.

Meryem Yılmaz'ın ölüm tehditleri aldığını iddia eden ağabey Erdal Yılmaz, “Ölüm tehditleri alıyordu, polis karakolunda ifadesi de var. Evden markete çıkarken bir anda katlediyor, 15 yerinden yaralıyor, bıçaklıyor. En kısa sürede yakalanmasını istiyoruz. Daha önce de suçları varmış. 60 tane suç kaydı varmış. Neden yakalanmıyor? Benim kardeşim yandı, başkaları yanmasın. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Sürekli takip ediyormuş. Adım adım takip ediyormuş. Saat 18.00 gibi Kadir Topbaş Parkı'nda 15 yerinden bıçaklanarak katledildi” dedi.