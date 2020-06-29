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Bifouma, Çin yolcusu

Yeni Malatyaspor Kulübü, kanat oyuncusu Thievy Bifouma’nın Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, kanat oyuncusu Thievy Bifouma'nın Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.


Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı veremeyen Yeni Malatyaspor'da Thievy Bifouma, Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transfer oluyor. Sarı-kırmızılılardan gelen açıklamada transfer için Schenzhen FC kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.


Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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