İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Big Boyz Festivali'nde off road aracı kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı

Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. 6 kişinin yaralandığı festival alanı havadan görüntülendi.


Olay, Eyüpsultan Kemerburgaz'da saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali'nde katılımcı bir firmanın standında sergilenen test aracı henüz tespit edilemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, hızla kalabalığın arasına daldı. Çadırda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle festival iptal edildi. Festival alanı, kazanın ardından havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.