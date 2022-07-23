BİK Genel Müdürü Erkılınç'tan, Basın Bayramı mesajı

Erkılınç mesajında, medyanın çok sesli, objektif ve bağımsız hüviyetinin yaşatılması için Basın İlan Kurumu'nun desteklerini artırarak sürdüreceğini dile getirdi.

Demokratik toplumların en önemli güvencesi haline gelen basın sektörünün, kendini sürekli yenileyen ve etkinliğini her geçen gün artıran yapısıyla özgürlüklerin teminatı olma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Erkılınç, kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesinde medyanın üstlendiği görevi devam ettirmesinin ülkemiz için hayati önem taşıdığını vurguladı.

“2000'li yılların başından itibaren ülkemizde ifade özgürlüğünün önündeki engellerin teker teker kaldırılmasıyla birlikte basın camiası, çok sesli, objektif ve bağımsız hüviyetini yeniden kazanmaya başlamıştır” değerlendirmesinde bulunan Genel Müdür Erkılınç, bugün her türlü fikir ve görüşün görsel, yazılı ve dijital tüm mecralarda özgürce ifade edilebilmesinin ülkemiz için büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu belirtti.

Ülkemizdeki basın hayatının çok sesli ve objektif yapısının dijital mecraların çeşitlenmesiyle birlikte, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan dezenformasyonlarla hedef alındığına dikkat çeken Erkılınç, tüm dezenformasyon çabalarının aslında doğrudan basınımızın itibarına yapıldığını kaydetti.

Bu saldırıların, doğru ve gerçek bilgiyi ilkeli ve objektif olarak okurlarına sunan medya mensupları sayesinde bertaraf edildiğinin altını çizen Erkılınç, “Türk basınının kamudaki en büyük destekçisi olan Basın İlan Kurumu, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de özgür haberciliğin garantörü olmayı sürdürecektir” mesajını verdi.

Tüm dünyayı etkileyen geleneksel medyadan dijitale geçiş sürecinde Basın İlan Kurumu'nun birinci önceliğinin yeni teknolojilerle birlikte yaşanan mecra değişiminin getirecekleri ve bu olağanüstü dönüşüme uyumun sağlanması olduğunu ifade eden Erkılınç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Basın çalışanlarının sosyo-ekonomik standartlarının yükseltilmesinin, ülkemiz sathında yerleşen demokratik ve özgürlükçü iklimi daha da besleyeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, Basın Bayramı'nızı kutluyor, Basın Ahlak Esasları'na uygun, insan haklarına saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışıyla mesaisini sürdüren tüm medya çalışanlarımıza başarılar diliyorum”.