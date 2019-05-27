Bilal Erdoğan'dan Meral Akşener'e: “İnsanları kirleterek, iftiralarla insanların oylarına talip oluyorlar, bu çok aşağılık bir noktadır”

Bu çok aşağılık bir noktadır. Fatih Sultan Mehmet bir yandan düşmanla mücadele ederken bir yandan da bu içerideki hainlerle mücadele etmişti. Mücadele buysa biz bu mücadeleyi de vermeye hazırız. Fatih'in torunları olarak bayrağı bıraktığı yerden daha ilerilere Allah'ın izni ile götüreceğiz” dedi.

Okçular Vakfı tarafından bu yıl 7'nci kez düzenlenecek olan Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Rumeli Hisarı'nda gerçekleşen tanıtım toplantısına Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Genel Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul İl Kültür Müdürü Prof. Dr. Coşkun Yılmaz katıldı.

Okçuluk sporunun ata sporu olması nedeniyle ülkemize büyük katkıları olduğunu dile getiren Okçular Vakfılar Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Mümkün oldukça Anadolu'nun her köşesine ve her tarafına okçuluğu götürmeye gayret göstermiş olduk. Türk okçuluğunun dünyada, ülkemizin daha iyi tanınmasına, kültürümüzün daha iyi anlaşılmasına yönelik tanıtılmasında da emek verdik. Birçok ülkede Türk okçuluğunu tanıttık. Türk okçuluğu vesilesiyle bu ülkelerle kültürel diplomasi adımları atmaya çalıştık. Türk okçuluğunun gelişmesinin sadece bu sporla iştigal eden gençlerimize katkısı yok. Aynı zamanda ülkemizin ata sporu bir milli spor olması itibariyle tabi ki ülkemize çok katkısı var. Geleneksel okçuluğumuzu olimpik makaralı yay klasmanlarının dışında destekleyişimizle de geçmişten ilhamı alarak çok güçlü bir geleceğe nasıl yürümenin adeta hesaplamasını bir düşünce jimnastiği gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

"Bu kadar iftirayla ve mesnetsiz sözlerle konuşmak kirli bir siyasettir"

Okçuluk Vakfı ile ilgili Meral Akşener tarafından ortaya atılan iddialara sert sözlerle karşı çıkan Bilal Erdoğan, "Bu kadar insanları zan altında bırakmak, bu kadar iftirayla ve mesnetsiz sözlerle konuşmak kirli bir siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar bir şey üretemedikleri için insanları kirleterek, iftiralarla başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır. Bu pozisyon insana bu kadar şerefli yaratılmış insanoğluna, yakışan bir tavır kesinlikle değildir. Bunlar güzel işler ortaya koymaya çalışan insanları üzerken bir yandan da Rumeli Hisarı'ndayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye çalışırken, bu işin yapılamayacağını gereksiz olduğunu, İstanbul'a fethe kalkışılmaması gerektiğini savunanlar vardı. Fatih Sultan Mehmet bir yandan düşmanla mücadele ederken bir yandan da bu içerdeki hainlerle mücadele etmişti. Mücadele buysa biz bu mücadeleyi de vermeye hazırız. Fatih'in torunları olarak bayrağı bıraktığı yerden daha ilerilere Allah'ın izni ile götüreceğiz” diye konuştu.

"Dünya Okçuluk Federasyonu'na göre, dünyanın en büyük sivil okçuluk müsabakalarını gerçekleştiriyoruz"

Organizasyona dünyanın 52 ülkesinden toplam 526 sporcunun katıldığını ifade eden Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, "Okçular Vakfı olarak dünyanın 52 ülkesinden Brezilya'dan, Amerika'dan, Malezya'ya 526 sporcunun katılımıyla bir uluslararası okçuluk yarışmasını düzenliyoruz. Organizasyonun temel özelliklerinden biri aynı anda olimpik okçuların yarışması yapılıyor, aynı şekilde eş zamanlı olarak geleneksel okçuların da tarihi Okmeydanı'nda yarışması gerçekleşiyor. Dünya'da bu anlamda başka organizasyon yok. Dünya Okçuluk Federasyonu'na göre, dünyanın en büyük sivil okçuluk müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Okçular Vakfımızda bu saatlerde resmi, müsabakaların atış törenleri şuanda atılmakta ve inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'un fetih gününde Okmeydanı'nda başarı elde eden sporcuların ödüllerini takdim etmiş olacağız" ifadelerinde bulundu.

“İddiasını ispat etmediği sürece kendisini müfteri ilan edeceğiz”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Okçular Vakfı'na 16,5 milyon lira aktarıldığı iddiasını ispat etmekle mükellef olduğunu belirten Yıldız, “İddia edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesinden vakfımıza aktarılan bir para söz konusu değildir. Sayın genel başkanı iddiasını ispat etmeye davet ediyorum. Bu iddiasını ispat etmediği sürece kendisini müfteri ilan edeceğimizi buradan basın önünde bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonra bugüne kadar olduğu gibi yaptıklarımızla kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. Bu iddiayı baştan yalanladığımızı bu iddianın mesnetsiz, hukuksuz ve gerçeğe aykırı olduğunu ve genel başkanlık yapan bir şahsa asla yakıştıramadığımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü bir genel başkanın önce elinde hukuki anlamda delilin olması gerekirken mesnetsiz ve hukuksuz bir şekilde böyle edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını da şiddetle kınıyoruz" dedi.

Organizasyon 27-29 Mayıs arasında İstanbul'da bulunan tarihi Okmeydanı'nda yapılacak.