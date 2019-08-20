Bilardonun en iyisi Türkiye'de belli olacak

Survival Masters 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda dünyanın en iyi 24 oyuncusu şampiyonluk için mücadele edecek.

Dünyanın en iyi oyuncularının mücadele edeceği Survival Masters 3 Bant Bilardo Turnuvası, 21-24 Ağustos arasında Turkcell'in ana sponsoru olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Dünya sıralamasının ilk 20'sinde yer alan bilardoculara dört ‘wild card'lı (özel davetli) oyuncunun eklenmesiyle oluşan 24 kişi, İstanbul'da bulunan bir otelin balo salonunda kozlarını paylaşacak. 45 dakikalık iki yarı ve dört oyunculu formatla oynanan turnuvada, setlerinde en iyi puanları elde eden ikişer oyuncu çeyrek finale yükselmeyi başaracak.

Turnuvada Türkiye adına yedi sporcu yarışacak. Dünya sıralamasında 3'üncü basamakta yer alan Tayfun Taşdemir, 4'üncü sıradaki Semih Saygıner, 9'unculuğu elinde tutan Murat Naci Çoklu ve 20'nci sırada yer alan Lütfi Çenet doğrudan; Mehmet Can Çapak, Turgay Orak ve Tolgahan Kiraz da Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından verilen wild card ile organizasyona katılacak.

25 branşta 34 bini aşkın sporcunun destekçisi

Bugüne kadar 25 branşa 34 binden fazla sporcuyla destek veren Turkcell'in katkısı sayesinde son iki senede büyük başarılara imza atıldı. Turkcell, 2018'den bu yana Türkiye Bilardo Federasyonu'nun da ana sponsorluğunu üstleniyor.