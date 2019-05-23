İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilek güreşinde Avrupa Şampiyonası'na Sancaktepe damgası

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Sancaktepe Belediyesporlu Adem Çelik şampiyon olurken, bayanlarda Melike Aysan ise Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdi.

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sancaktepe Belediyesporlu Adem Çelik şampiyon olurken, bayanlarda Melike Aysan ise Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdi.


Bu yıl 29.'su Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sancaktepe Spor Okulları'ndan yetişen ve +80 kg'da mücadele eden Adem Çelik sağ kolda Avrupa şampiyonu olurken, yine Sancaktepe Spor Okulları altyapısında yetişen 45 kg'da mücadele eden Melike Aysan ise sağ kol kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.


Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sancaktepe'nin altyapısından yetişmiş Adem ve Melike kardeşimizin elde ettiği başarılar bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Bundan sonraki ulusal ve uluslararası platformda her iki sporcumuzun da ülkemizi ve ilçemizi başarıyla temsil edeceğine canı gönülden inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.