Bilek güreşinde Avrupa Şampiyonası'na Sancaktepe damgası

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sancaktepe Belediyesporlu Adem Çelik şampiyon olurken, bayanlarda Melike Aysan ise Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdi.

Bu yıl 29.'su Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Sancaktepe Spor Okulları'ndan yetişen ve +80 kg'da mücadele eden Adem Çelik sağ kolda Avrupa şampiyonu olurken, yine Sancaktepe Spor Okulları altyapısında yetişen 45 kg'da mücadele eden Melike Aysan ise sağ kol kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sancaktepe'nin altyapısından yetişmiş Adem ve Melike kardeşimizin elde ettiği başarılar bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Bundan sonraki ulusal ve uluslararası platformda her iki sporcumuzun da ülkemizi ve ilçemizi başarıyla temsil edeceğine canı gönülden inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu