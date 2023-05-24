Biletinial, 16 ülkenin biletini kesecek

Online biletleme konusunda yurtdışına açılan ilk Türk şirketi olan Biletinial'ın 2023 yıl sonu hedefi, Türkiye ile birlikte Balkanlarda 9, Avrupa'da 5 ve Brezilya olmak üzere 16 ülkede faaliyet göstermek.

Türkiye'nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial'ın, yeni hedef ve projeleri açıklandı. Etkinlikte şirketin hedef ve projeksiyonlarını paylaşan Biletinial CEO'su Ulaş Uslu, "Teknolojik altyapımız ve güçlü müşteri memnuniyeti deneyimimiz ile Türkiye'de satışa sunulan eğlence ve spor alanındaki biletlerin yüzde 50'sini biz satıyoruz. Türkiye'de ziyaret edilen ilk 200 web sitesinden biriyiz. Dünyada ilk 10 bindeyiz. Türkiye'de ilk 30, dünyada ise 1000'e girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ağustos veya eylül ayında Almanya operasyonu başlatacaklarını açıklayan Uslu, yakın dönem planları içerisine Brezilya'nın da dahil olduğunu açıkladı. Uslu, "Bütün altyapılar hazırlandı. 2023'te Türkiye ile birlikte Balkanlarda 9, Avrupa'da 5 ve Brezilya olmak üzere 16 ülkede faaliyete geçeceğiz" şeklinde konuştu. Uslu, uzun vadede de 200 ülkede aynı iş modeliyle faaliyet göstermeyi hedeflediklerini açıkladı.

"Türkiye'nin unicorn adayı olduk"

Geliştirdikleri yapay zeka destekli teknolojilerle biletleme sektöründe fark oluşturan bir şirket olduklarına dikkat çeken Uslu, "2022'yi öngördüğümüz gibi rakiplerimizin çok üstünde biletleme sayısı ile kapadık. Çevrimiçi biletlemede bir önceki yıla göre yüzde 250 büyüme elde ettik. Bağımsız üçüncü parti verilerine göre Biletinial, Türkiye'nin en yüksek trafiğe sahip online biletleme platformu unvanının da sahibi oldu. Biletinial.com, 2022'de aylık 7,5 milyonun üzerinde tekil ziyaretçiyi ağırladı ve Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen 200 site arasında yer aldı. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin unicorn adayı olduk. Bu da bize gurur veriyor" dedi.

2022'yi yüzde 250'lik rekor büyüme ile kapattı

2022'yi yüzde 250 büyümeyle kapatan Biletinial'ın bu başarısının arkasında ‘büyürken büyütme' ilkesinin yer aldığını ifade eden Uslu, "Kendimizi online biletleme platformu olarak görmüyor, teknoloji odaklı bir şirket olarak konumluyoruz. Dünyada da benzeri olmayan bir iş modeline sahibiz. Biletleme yapılacak sistemin ihtiyacı olan teknoloji ve yazılımı geliştiriyor, 360 derece hizmet anlayışımız çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek başımıza karşılayabiliyoruz. Çalıştığımız kurum ve kuruluşların dijital dönüşümlerini sağladığımız yazılımlar ile tamamen ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bu da bizi benzersiz kılıyor" sözlerine ekledi.

Global pandeminin etkisi altında geçen 2021'i farklı alanlardaki etkinlikler için toplamda 6 milyon bilet satışı ile kapatan Biletinial, 2022 yılında ise toplamda 23 milyon bilet satışına ulaşarak rekor bir büyümeye imza attı ve Türkiye'de online etkinlik biletleme sektörünün lideri oldu.