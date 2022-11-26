Biletinial'ın hediye ettiği 10 bin tiyatro bileti 16 dakikada tükendi

"Şahane Cuma" kampanya günlerine özel 10 bin kişiye ücretsiz tiyatro bileti hediye eden Biletinial, 16 dakikada biletlerin tükenmesiyle rekora imza attı.

Biletinial'ın 25 Kasım'da gerçekleştirdiği "Biletinial ile Cuma Sahnesi" kampanyasında rekor kırdı. Türkiye'nin farklı salonlarında sahnelenen klasiklerden stand up komediye, dramdan tek kişilik oyuna, müzikallerden çocuk oyununa kadar yüzlerce tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturan kampanyada 10 bin hediye bilet yalnızca 16 dakika içinde tükendi. Tiyatro sanatını herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan kampanyada kullanıcılar ceplerinden bir kuruş dahi ödemeden tiyatro biletlerine kavuştu. Kampanya kendi sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Binlerce kişi aynı anda siteye girme fırsatı bulurken, Biletinial internet sitesi altyapısının gücünü gösterdi.

"Çok büyük kampanyaya imza attık"

Tiyatro severlerin yüzünü güldürmenin tüm yoğunluğa değdiğini belirten Biletinial Pazarlama Direktörü Leyla Ünal, "10 bin hediye biletin sahiplerini bulması sadece 16 dakika sürdü. Böyle bir yükü sitenin performansını kaybetmeden karşılaması çok büyük bir başarı. Kısa sürede sisteme on binlerce kişi giriş yaptı. Kampanyanın gördüğü ilgi kadar, sitenin kısa sürede bu yoğunluktaki bir kitleye aynı anda servis vererek performansını koruması bizim için en önemli unsurdu. Bunu sağlayan da Biletinial'ın sadece online biletleme platformu değil, aynı zamanda arkasında çok ciddi bir yazılım ekibinden oluşan Ar-Ge departmanına sahip olmasıydı. Bu ekip bizim büyük çaplı organizasyonlara ev sahipliği yapmamızda kilit rol üstleniyor. Bize bu kampanyada destek veren tiyatrolarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Böylece tiyatroyu, herkes için erişebilir kılmanın yanı sıra, çok büyük kampanyaya imza attık. Dün kampanyamızı sonlandırdığımızda aldığımız teşekkür maillerinde 'Şimdi 20 bin hediye bilet bekliyoruz' yorumlarını görmek bizi 2023 yılı için motive etti” dedi.