'Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç Zeytinburnu'nda anıldı

Zeytinburnu Belediyesi ve Türk Dünya Belediyeleri Birliği işbirliğinde ‘Bilge Kral' Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 15. yılında “Yakından Aliye İzzetbegoviç” adlı bir anma programı düzenlendi.



Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın yanı sıra Aliya İzzetbegoviç Müzesi Müdürü Adnan Zişko, Türk dünya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak ve çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında Aliya İzzetbegoviç'in bilinmeyen fotoğrafları yayınlanırken, hayatını konu alan belgesel katılımcılara izletildi. Sergi ve belgesel gösteriminin dışında düzenlenen panelle Bilge Kral İzzetbegoviç'in bilinmeyen yönleri anlatıldı.

“Aliya İzzetbegovic Bosna'da insanların veya bizim dindaşlarımızın özgürlük mücadelesinin lideridir”

Program öncesinde açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Aliya İzzetbegoviç bilge insan, devlet adamı Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinde, çok büyük gayreti olmuş Bosna Hersek'in lideri. 15. Ölüm yılı nedeniyle, Türk Dünya Belediyeleri Birliği, Zeytinburnu Belediyesi ve Bosna da Aliye İzzetbegoviç Müzesi ile birlikte ortak bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Aliya İzzetbegoviç kimdir. Bundan 20-25 yıl öncesine sardığımız zaman, o günlere gittiğimizde eski Yugoslavya parçalanma sürecine girdi ve o sürede Bosna da iç savaş çıktı. Bosna da Srebrenitza'ya gitmiştim katliamın yaşandığı yer. Orada bir belgesel izledim 10 binleri katlettiler, şehit ettiler. Silah olmayan gençleri, küçük çocukları, anneleri, kadınları, bebekleri, onları şehit ettiler. Sırp katilim Karadzic bir eve girip iş toplamışlar zavallı insanları ölürmüşler katletmişler, belki 70-80-100 kişi bilemiyoruz ama oldukça kalabalık üst üste ama oldukça kalabalık. Arkadaşıyla konuşuyor dışarı çıkmış şöyle konuşuyor ‘Bu menfur eylem sonrasında Türklerden intikam aldık.' Öldürdükleri şehit ettikleri Müslüman Boşnaklar silahsız insanları katletmişlerdi bu belgeselde vardı. Hani İsmet Özel'in bir ifadesi var Balkanlar da özellikle ‘Batıda gavurla savaşan Müslüman'a Türk derler' diye. Irkı Boşnak olan ama İslam ümmetinden olan Bosna insanını bu acımasız eylemde katlettikten sonra kullandıkları ifade bu. Bosna'da insanların veya bizim dindaşlarımızın özgürlük mücadelesinin lideridir Aliya İzzetbegoviç, aynı zamanda bilge insanıdır. Ölümünün 15.yılı münasebetiyle kendisini Zeytinburnu Kültür Sanat merkezinde anacağız. Bize yardımcı olan Türk Belediyeler Birliğine, Aliya İzzetbegoviç müzesi müdürlüğüne, Bosna'nın Ankara Büyük Elçiliğine çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Aliya İzzetbegoviç, hem Doğuda hem de Batıda çok önem görmüş önem verilmiş bir şahsiyettir”

Aliya İzzetbegoviç Müzesi Müdürü Adnan Zişko, İzzetbegoviç'in Türkiye'de ‘Bilge Kral' olarak bilindiğini belirterek, “Ben ilk önce Zeytinburnu Belediyesine, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu sergi dışında bir belgeselde sunacağız bu katkıdan dolayı belediyelere teşekkür etmek istiyorum. Bu programın Türkiye de yapılması çok manidardır çünkü Türk halkı Aliye İzzetbegoviç e çok önem veriyor ve dolasıyla bu programın burada olması çok anlamlı. Aliye İzzetbegoviç hem Doğuda hem de Batıda çok önem görmüş önem verilmiş bir şahsiyettir. Bunun birçok örneğini bir sürü caddenin, meydanın veya okulun ismini taşımasından görüyoruz ve Aliye İzzetbegoviç Türkiye de Bilge Kral olarak biliniyor. İlk defa böyle bir belediyede e program yapıyoruz. Zeytinburnu Belediyesinde inşallah ilerdeki safhalarda başka belediyelerde de benzer programlar yaparız ve böyle bir başlangıç yapmamız çok önemli oldu. Bazı sergileyeceğimiz fotoğraflar Türkiye de ilk kez sergileniyor ve o açıdan çok önem taşıyor İnşallah ileriki safhalarda bunun devamını da getiririz” diye konuştu.

“İzzetbegoviç çok farklı çok yönlü bir insan

Türk dünya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak da, ilk başta Türk birliğinin tarihine değindikten sonra, yapılan anma hakkında bilgi verdi. Üç başlıkta anma programının yapılacağını söyleyen Solak şöyle devam etti:

“Türk Dünyası Belediyeler birliği 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş, Türkçe konuşan ülkeler, yerel yönetimlerin gelişesi için kurulmuş bir birliktir. Bu kuruluşun üzerinden 15 yıl geçmiş hali hazırda 29 ülkenin bin yüzden fazla belediyesi olan bir kuruluş. Yakın olarak çalıştığımız Bosna Hersek ve bu gün Aliya İzzetbegoviç'in 15. Yıl anma günü anma törenini gerçekleştiriyoruz. İzzetbegoviç çok farklı çok yönlü bir insan. Üç başlıkta bir etkinlik diyebiliriz bir; çok bilinmeyen fotoğraflarından oluşan bir sergi iki; Hayatıyla ilgili yazılmış bir kitabın tanıtımı var bir de hayatıyla ilgili bir belgesel olacak. “

Aliya İzzetbegoviç'in anma programının fotoğraf sergisi 20 Aralık Perşembe gününe kadar, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde devam edecek.