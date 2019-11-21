Bilgi Evi öğrencilerine LGS rehberliği

Bilgi evleri rehber eğitmenleri tarafından, 8. sınıf öğrencilerine 7 Haziran 2020 Pazar günü girecekleri LGS (Liselere Giriş Sınavı) kapsamındaki merkezi sınav hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tüm bilgi evlerinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler değişikler hakkında detaylıca bilgilendirildi. İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak.

Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı.