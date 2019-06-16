Bilgi Evleri öğrencileri yıl sonunda gösteri sundu

Fatih'de Bilgi Evleri öğrencileri, 2018-2019 yılı kapanış programında hünerlerini sergiledi.

Fatih Belediyesi bünyesindeki 7 Bilgi Evinin 2018-2019 yılı kapanışı düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bilgi Evleri öğrencileri folklörden dansa ve müzik dinletisine kadar birbirinden farklı kategorilerde gösteriler sundu. Program sonunda Başkan Turan, en başarılı öğrencilerine kol saati hediye etti.

“Çocuklar ne isteğiniz varsa hayallerinizi ertelemeyin”

Fatih'deki Bilgi Evlerini çoğaltma hedefinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Turan, “İnşallah bu faaliyetler ve bu mekanlar, çocuklarımızın hizmet ve keyif aldığı, onların geleceklerine şekil verecek bazı eğitimlerin aldığı Bilgi Evleri bugün olduğundan hem mekansal, hem de içerik anlamında çok daha gelişecek. Bu yıl bunların içerisine birkaç Bilgi Evi eklemeye çalışıyoruz. Eğer mutluluk birisinin hakkıysa o sadece ve sadece çocukların hakkıdır. Çocuklar mutlu olmak zorundadır. Size söylüyorum çocuklar, ne isteğiniz varsa hayallerinizi ertelemeyin. Ne arzu ediyorsanız bize de söyleyin, imkanlarımız ölçüsünde çocuklarımızın mutlu olmaları için imkanlarımızı son raddeye kadar kullanalım” ifadelerini kullandı.