Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi 6'ncı yaşını kutluyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve girişimciliğin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), altı yaşına girdi. Fulya'daki 3 bin metrekarelik yerleşkesinde eğitim, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, danışmanlık gibi hizmetlerini 7/24 girişimcilerin kullanımına ücretsiz olarak sunan BTM, 6 yılda temel girişimcilik programlarını çeşitlendirerek, dikeyde de farklı programları hayata geçirdi. 2023 yılına BTM Kamp'ta 208, Ön Kuluçka'da 65, Kuluçka'da 29, Post Kuluçka'da 20 ve toplamda 322 girişim ile giren BTM'ye, bu zamana kadar 20 bin girişimci başvuruda bulundu. Kurulduğunda 83 girişimci ve 30 startupla çalışmalarına başlayan BTM'nin altı yılda desteklediği toplam girişimci sayısı 7 bin 350 olurken, toplam startup sayısı ise 4 bin 138'e ulaştı.

Dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri

Girişimcilik ekosistemine sunduğu hizmetlerle bugüne kadar çok sayıda ödül alan BTM, 2019 yılında girişimcilik ekosisteminin Oscar'ı olarak kabul edilen UBI Global tarafından “Dünyanın En Gelecek Vaat Eden Merkezi” seçildi. Bu yıl aynı kurum tarafından bir ödül daha alan BTM, 56 ülkede bulunan kuluçka merkezlerin değerlendirilmesi sonucunda 'Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezi'nden biri oldu.

Yatırımların değerlemesi 3 milyar TL'yi aştı

Altı yılda BTM girişimlerinin aldığı yatırımların değerlemesi 3 milyar 58 milyon 855 bin 62 TL'yi aşarken, girişimlerin satış rakamı ise 270 milyon 516 bin 964 TL oldu. Altı yılda çok hızlı büyüdüklerini belirten BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı “Altıncı yılımızda hem nitelik hem de kapasite olarak çalışmalarımızı ölçekleyerek yürütüyoruz. BTM'de gerçekleştirdiğimiz her faaliyet kendine özgü bir mekanizma içerisinde ilerliyor. İlgili ihtiyaçlar doğrultusunda, kişiye özel faaliyetler sunuyoruz. Dünyada ilk 5'e giren bir merkez olarak görev ve sorumluluklarımız daha da arttı. Sadece Türkiye'de değil, globaldeki girişimcilik ekosistemine karşı da bir sorumluluğumuz var artık. Altıncı yılımızla birlikte globalde de tescillenen çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de bu bilinç ve sorumlulukla yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

İhtiyaçlara yönelik programlar yürütüyor

İstanbul'un girişimcilik ekosistemini güçlendirerek, İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artırmayı amaçlayan BTM, birçok kurumla ortak projelere de imza atıyor. Global doğan startuplara yönelik Winglobal programını İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekleriyle hayata geçiren BTM, yine İSTKA desteğiyle, icadı olan ve icadının patent veya faydalı model başvurusunu yapmış ya da yapacak mucit girişimcilerin ürünlerini ticarileştirmeleri ve yatırımcıyla buluşturmaları amacıyla Mucit Girişimci Hızlandırma Programı'nı (Inventrepreneur) sürdürüyor. Yatırımcı Hızlandırma Platformu: Erken Aşama Girişimler İçin Yatırımcı Geliştirme Programı'nı da ekosisteme kazandıran BTM, İTO liderliğinde ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu (İKGK) ortaklığıyla 14-19 yaş aralığındaki gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik alanındaki kabiliyetlerinin artırılması, buna yönelik altyapı ve hizmet modelinin geliştirilmesi amacıyla Erken Girişimci Geliştirme (EGG) Merkezi Projesi'ni hayata geçirdi. BTM son olarak yürüttüğü Grow Up programı ile girişimcilik ve sosyal uyum faaliyetleri yoluyla Türkiye'de girişimcilerin niteliklerini artırmayı ve onlara fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor.