Bilim dünyasını buluşturan konferans

Teorik ve Uygulamalı Matematik Konferansı başladı. Yabancı ve yerli matematikçilerin buluştuğu konferans 4 gün boyunca devam edecek. Konferansta bilim dünyası adına heyecan verici sunumlar yapılacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve TİKA işbirliğinde gerçekleştirilen 6. Teorik ve Uygulamalı Matematik Konferansı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde başladı. 15 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek olan konferansla yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen ve üniversite temsilcileri katıldı. Cezayir, Tunus, Fas, Kanada, Suudi Arabistan, Makedonya, Kosova, Fransa, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Arnavutluk, Pakistan ve Hindistan'dan temsilcilerin yer aldığı konferansta ayrıca kriptolojiden finans ve biyoloji matematiğine kadar birçok konuda bildiriler sunulacak. TÜBA Asli üyeleri, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik'in şeref başkanlığını yaptığı konferansın başkanlığını Doç. Dr. Rahmet Savaş yürütecek.

Farklı ülkelerden gelen matematikçilerle Türkiye'deki matematikçileri bir araya getiren konferansın açılış konuşmasını, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül yaptı. Konferansın açılış programında konuşmaların ardından kısa bir müzik dinletisi sunuldu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından oturumlara geçildi.

İHA'ya konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Türk bilimi ve Türk eğitimi için son derece önemli bir konu matematik. Çünkü matematik bir ülkenin gelişmesinde en temel bilimlerden bir tanesidir. Matematikte iyi değilseniz, diğer alanlarda iyi olma hakkınız yoktur. Artık matematik mühendislikte, tıpta ve hatta sosyal bilimlerde insanların kullandığı bir alan, bir alet haline geldi. Çocuklarımıza matematik bilgisini, matematik yeteneğini genç yaşta aşılamamız gerekiyor. Bu kongrenin temel amaçlarından bir tanesi, dünyadaki ve Türkiye'deki matematikçileri bir araya getirmek, matematikte oluşan yeni trendleri gün ışığına çıkarmak ve genç matematikçilerin istifadesine sunmak. Böylece Türkiye'deki genç matematikçilerimiz dünyada matematik nereye gidiyor farkına varacak ve gelişimlerini de ona göre ayarlamış olacaklar. Bu anlamda, bu kongrenin son derece önemli olduğunu ifade ediyorum. Bu sene kongremize ev sahipliğini İstanbul Medeniyet Üniversitesi yapmış oldu. Kendilerine, başta rektörümüz ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu matematik kongresi seri olarak devam etmekte. Önümüzdeki yıl başka bir şehirde, başka bir üniversitede devam edecektir. Eğer bugün Bill Gates varsa, Silikon Vadisi varsa matematik sayesinde vardır. Biz yeni matematikçiler yetiştirmeli, yeni Silikon Vadileri oluşturmalıyız. Çünkü ülkenin gelişmesi temel bilimlere bağlıdır. Siz üretmezseniz kalkınamazsınız. Katma değerinizi, kişi başına milli gelirinizi arttıramazsınız. Üretmek zorundayız. Üretmek için de temel bilimler ve başında matematik son derece önemli. Bu nedenle, biz naçizane, ülkemize katkısı olması amacıyla bu kongreleri tertip ediyoruz. Ülkemizdeki yöneticilerden şunu bekliyoruz; lütfen bunlara destek olunuz. Bir tıp kongresine bir sürü sponsor bulabilirsiniz, ama bir matematik kongresine sponsor bulmak hemen hemen hiç mümkün değil. Çünkü herkes, ‘Matematik benim neyime yarayacak?' diyor. Ama matematiksiz bir hayatın olmadığını da herkes biliyor. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.