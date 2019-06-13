Bilim ve Kültür Merkezi'nde mezuniyet heyecanı

Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde öğrencileri yalnız bırakmayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlerin mezuniyet sevinçlerine ortak oldu.

Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde öğrencilerin mezuniyet heyecanı yaşandı. Bu yıl ilk mezunlarını veren Kültür Merkezi'nde öğrenciler, çeşitli atölyelerde gerçekleştirdikleri proje ürünleri sergilendi. Atölyeler içerisinde robotik kodlama, zeka ve akıl oyunları, felsefe, astronomi, drama ve fen bölümleri yer aldı.

Sanat atölye öğrencilerin sahne performansları ise göz doldurdu. Tiyatro ekibi BKM skeçlerinden uyarlayarak hazırladıkları 4 skeç ile sahne alırken, Sultangazi Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri ise kendi yazmış oldukları tiyatro oyununu sahnelediler. Mezuniyet töreninde öğrencileri yalnız bırakmayan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, gençlerin mezuniyet sevinçlerine ortak oldu. Başkan Dursun, 214 öğrenciye mezuniyet belgesi ve 882 öğrenciye ise karnelerini verdi.

“İyi bir eğitim imkanı sağlandığında süper ve güçlü bir ülke olmanın önünde engel kalmaz”

Burada konuşma yapan Başkan Dursun, eğitimin önemine dikkat çekti. İyi yetişmiş bir nesil, Türkiye'nin en önemli sermayesi olduğunu ifade eden Başkan Dursun, "Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye'nin yolu da eğitimden geçmektedir. Çağdaşlaşmanın ve ekonomik kalkınmanın temeli yetişmiş insan gücüdür. Genç ve dinamik ülke nüfusumuza iyi bir eğitim imkanı sağlandığı takdirde, ülkemizin süper ve güçlü bir ülke olmasının önünde hiçbir engel kalmaz" diye konuştu.

"Bilim merkezimizde 12 bin 500 öğrencimizi misafir ettik"

Konuşmasında Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Başkan Dursun, "Bilim merkezimizde çocukları bilimle buluşturmayı, farklı mesleklere yönelecek gençleri 'bilimi' hayatlarının her alanıyla bütünleştirebilmelerini amaçlıyoruz. Bilim Merkezi; çocukların ilgi alanlarına göre farklı bilim atölyelerinde ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Bilim merkezinde 12 atölye ve 21 farklı branş ile eğitim veriyoruz. Bu zamana kadar 2 bin 100 öğrenciye eğitim verirken, deneysel sergi alanımızda 12 bin 500 öğrencimizi misafir ettik" dedi.