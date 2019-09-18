Bilim ve sanat bu sergide buluştu

Türkiye'nin ilk bilimsel bitki ressamları arasında bulunan Sema Niğdeli, Nadiye Gezmiş, Kezban Sayar Yağız ve öğrencilerinin “Doğadan Esintiler” isimli karma sulu boya resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergide, sanatçıların doğadaki bitkileri renk ve desen olarak birebir ölçeklendirerek sulu boya ile kağıda aktardıkları eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bitki ressamı Kezban Sayar Yağız, Türkiye'de 12 binin üzerinde bitki, 3 bin endemik bitki çeşidi bulunduğunu ifade ederek, “Bitki çeşitliliği konusunda çok şanslı olmamıza rağmen bu alanda yıllar boyu ilerleme sağlanmamış. Büyük Atatürk'ün hamleleriyle biyoloji biliminde öğretim görevlileri çalışmalar yaptı. İngiltere'de bilimsel bitki ressamlığında çok ciddi çalışmalar yapılıyor” dedi.

2008'de başlayan sanatsal çalışmalarında pek çok serginin yanı sıra çocuk ve yetişkinler için eğitimler düzenlediklerini söyleyen Yağız, bitki ressamlığında bitkinin karakteristik özelliğini vermenin, sabır, özveri ve titizliğin önemine dikkat çekti. Doğadan Esintiler sergisi, 23 Eylül'e kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.