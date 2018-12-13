Bilim ve Teknoloji Olimpiyatları'ndan 12 madalyayla dönen öğrenciler için tören düzenlendi

Mısır'ın Sharm El-Sheikh şehrinde düzenlenen Uluslararası Bilim ve Teknoloji Olimpiyatları'nda (EİSTF) Türkiye'yi 6 projeyle 6 farklı dalda temsil eden öğrenciler büyük bir başarıya imza atarak 12 madalya kazandı. Ödül alan öğrenciler için tören düzenlendi.

4-8 Aralık tarihleri arasında Mısır'ın Sharm El Sheikh şehrinde yapılan Bilim ve Mühendislik Olimpiyat finallerinde, Modern Eğitim Koleji Fen Lisesi öğrencileri 30 ülkeden bin 500, Türkiye'den ise 400 projeyi geride bırakarak hazırladıkları 6 proje ile ilk 50 finalist arasında yer aldı. Daha sonra Türkiye'yi 6 projeyle, 6 farklı dalda temsil eden öğrenciler büyük bir başarıya imza atarak ülkemize 12 madalya kazandırdı. Bu büyük başarı için bugün bir ödül töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye giren öğrencilere plaket ve madalya takdim edildi.

Biyokimya alanında birincilikle dönen öğrencilerden Zeynep Macit Erdem, "Böyle büyük bir projede bulunmak çok büyük bir heyecandı bizim için. İlk başlarda bunun hayalini kuruyorduk hep. Farklı bir ülke görmek, farklı insanlar tanımak, yarışma ortamını görmek bizim için büyük bir hayaldi. Sonunda oraya gitmek ve başarmak bize ayrı bir mutluluk kattı. Bize her konuda yardımcı olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.