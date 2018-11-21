Bilimsel araştırma alanında ödülleri topladılar

I. Uluslararası III. Uluslararası Doğuma Hazırlık Eğitim ve Kongresi, 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, XXXVIII. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, XXIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 2. Uluslararası Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, 7. EKMUD Uluslararası Kongresi ile Nörodejenerasyon/Nörorejenereasyon Çalıştayı'nda Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının sözlü ve poster bildiri ödülleri aldıkları belirtildi. Araştırmacılar, aynı zamanda Kıbrıs'a özgü yeni bir örümcek türünü keşfederek bilim dünyasına kazandırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile birlikte araştırmalarıyla ödül alan akademisyenleri kabul ederek tebrik etti. Kabulde konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, özgürce bilim üreten bir üniversite olmanın önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilimsel özgürlük, interdisipliner çalışma ve pozitif motivasyon”

Kabulde ilk sözü alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, elde edilen başarıları, uzun yıllar birlikte yürütülen interdisipliner çalışmalara ve araştırmalara destek veren yönetim anlayışına bağlı olduğunu belirtti.

Hedef kitlelerinin genç araştırmacılar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “2018 yılı içerisinde sekiz tane kongreden başarıyla döndük. Bu başarılar, genç araştırmacılara verilen önemin ve desteğin yanında onları nitelikli bilim insanlarıyla bir araya getirmenin bir yansıması olarak görüyoruz” dedi.

Üniversite olarak genç akademisyenleri destekleme kararlılıklarını sürdüreceklerini, lisansüstü öğrenci oranlarını artıracaklarını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, bilim üreten kampüs olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini kaydetti.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “ 4. nesil üniversite olma yolunda ilerliyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel de, üniversitelerin kamu yararı için bilgiyi arayan, üreten, ileten, yayan özerk bir öğretim ve araştırma merkezleri olduğunu belirterek, genç akademisyenlerin üniversitelerine sahip çıkmalarının sonucu olarak başarıların elde edildiğini söyledi.

Ait olduğu toplum ve dünyaya bilimsel açıdan tutarlı ve nitelikli bir eğitim sağlamakla yükümlü olduklarını dile getiren Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, bu ülkeyi ayakta tutanların araştırmacılar olduğunu belirtti. Ülkenin ana gelir kaynağının turizmden ziyade eğitim olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesinde yapılan araştırmaların ülke prestijini de yukarıya çektiğini söyledi.

İnsanların bir yere ait olmasının önemine de değinen Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, “Güçlü şekilde yayınlarınız ile dile getirilirseniz iz bırakmış olursunuz. O zaman da güçlü bir üniversitenin mensupları oluruz. İnsanlar hep bir yerlere ait olmak isterler. Özellikle de güçlü yerlerde var olmak isterler. Güçlendikçe daha çok insanı çekersiniz ve çığ gibi katlanarak bu büyürsünüz. Biz de giderek güçleniyor ve büyüyoruz” diye konuştu.

Araştırmalarıyla ödül alanları tek tek tebrik eden Doç. Dr. İrfan Günsel, her bir ödülün üniversitenin tüm mekanizmalarının iyi çalışan bir organizma olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirerek, 4. Nesil Üniversite olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi'nin Avrupa şampiyonlukları, patentleri, araştırmaları ve yeni türlere isimler vermiş bilimsel yayınlar yapan bir üniversite olarak aranan ve tercih edilen bir üniversite olduğunu kaydetti.

Ulusal/Uluslararası Araştırma Ödülleri

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarından Prof. Dr. Gülşen Vural ile Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder'in hazırlamış olduğu, “Doğuma Hazırlık Eğitiminin Primar Kadınların Doğum Planlarına ve Doğum Planlarının Doğum Sürecine Etkisi” konulu deneysel çalışma, I. Uluslararası III. Uluslararası Doğuma Hazırlık Eğitim ve Kongresi'nde Sözlü Sunum Birincilik Ödülü aldı.

Yrd. Doç. Dr. Güner Ekiz'in Astragalus Sikloartlarının Endofik Funguslarla Biyotransformasyonu başlıklı bildirisi XXIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı'nda Sözlü Sunum Birincilik Ödülü kazandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Evren Hınçal, Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade, Arş. Gör. Farouk Tijani Saad, Arş. Gör. Nazife Sultanoğlu'nun yürüttüğü, 'Kıbrıs'ta HIV Salgınının Matematiksel Bir Model Kullanılarak Analizi' konulu çalışması En İyi Araştırma İle Sözlü Sunum Birincilik ödülü aldı.

Doç. Dr. Kerem Teralı 2. Uluslararası Hücre Ölümü Araştırma Kongresi'nde En İyi 2. Sözel Bildiri Ödülü alırken, Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Prof. Dr. Ebru Çakıcı ve Yrd. Doç. Dr. Meryem Karaaziz de, “KKTC'de Erişkin Bireylerde Disosiyatif Belirtilerin Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Akültürasyon ile İlişkisi” konulu araştırma ile 54. Psikiyatri Kongresi'nde Üçüncülük Ödülü kazandı.

Prof. Dr. Selim Aslan, Yrd. Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, Yrd. Doç. Dr. Osman Ergene ile Yrd. Doç. Dr. Hüban Göçmen ise “Kuzey Kıbrıs Damascus Keçilerinde, Postpartum Döneminde Meme Sağlığı ve Süt Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması konulu araştırmayla 2. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi'nde En İyi Sözlü Sunum Ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Nedim Çakır, Doç. Dr. Kaya Süer, Doç. Dr. İlker Etikan, Uzm. Dr. Selin Özcem, Arş. Gör. Emrah Güler de, Enterobacteria'larda GSBL salınımı ile Beta-laktam dışı Antibiyotiklere Çoğul Direnç arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarıyla Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi'nde Poster İkincilik Ödülü aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seda Vatanserver, Doç. Dr. Eda Becer ile Doç. Dr. Emil Mamadov'un ortak projesi olan ‘Sünnet derisi kök hücrelerinin nörojenik seri hücrelerine farklılaşma potansiyelleri' adlı çalışma da, Nörodejenerasyon/Nörorejenereasyon Çalıştayı'nda sözlü Sunum Birincilik Ödülüne layık görüldü.

“Günselorum” Literatüre Geçti

Prof. Dr. Salih Gücel ile Doç. Dr. Özge Özden Fuller de, Beşparmak Dağlarında yer alan ormanlık ve çalılık alanlarda yaptıkları arazi çalışmaları sonucunda Kıbrıs'a özgü yeni bir örümcek türü keşfederek günselorum adıyla literatüre geçirdi.