''Bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu, inme belirtisi olabilir''

Dr. Eyüp Baykara, bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğunun inme belirtisi olabileceğini söyledi.

İnme, beyne giden ve beyindeki damarları etkileyen bir hastalıklardan bir tanesidir.Türkiye İstatistik Kurumu 2017 verilerine göre ölüm sebepleri arasında kalp hastalıkları ve inme 1'inci sırada. Medicana Bahçelievler Hastanesi Dr. Eyüp Baykara, inme hakkında bilgiler verdi.

''Gözleriniz bulanık görmeye başlar''

''Beyine oksijen ve besin taşıyan bir kan damarı, pıhtı tarafından tıkandığında veya damarda yırtılma oluyor ise inme meydana gelir'' diyen Op. Dr. Baykara, ''Bu durum meydana geldiğinde, beynin bir kısmı ihtiyaç duyduğu kanı ve oksijeni alamaz, böylece beyin hücreleri ölür. Belirtileri ise şunlardır: Konuşma bozukluğu veya söylenenleri anlamada zorluk. Yüz, kol veya bacağın felci veya uyuşukluğu. Yüzünüzde, kolunuzda veya bacağınızda ani uyuşma, halsizlik veya felç gelişebilir. Bir veya iki gözünüzde birdenbire bulanık veya karartılmış bir görüntünüz olabilir. Baş ağrısı, kusma veya bilinç bulanıklığı ile birlikte olabilen ani, şiddetli bir baş ağrısı, felç geçirdiğinizi gösterebilir. Ani baş dönmesi, denge kaybı veya koordinasyon kaybı meydana gelebilir'' açıklamasında bulundu.

Yağ birikintileri tıkanmaya yol açabilir

İskemik inmenin beyne kan sağlayan bir damar tıkandığında meydana geldiğini ifade eden Op. Dr. Baykara şu konulara dikkat çekti: Ateroskleroz adı verilen damar duvarlarını örten yağ birikintileri iskemik inmenin ana nedenidir. Yağ birikintileri iki çeşit tıkanmaya neden olabilir. İlki Serebral tromboz kan damarı içindeki yağ plağından gelişen bir trombüstür (kan pıhtısı). Bir diğeri Serebral emboli, dolaşım sisteminde başka bir yerde oluşan pıhtının beyne atmasıdır. Kan pıhtısının bir kısmı gevşer, kan dolaşımına girer ve geçmesine izin veremeyecek kadar küçük damarlara ulaşana kadar beynin kan damarlarından geçer. Embolinin ana nedeni atriyal fibrilasyon denilen düzensiz bir kalp atışıdır. Kalpte pıhtıların oluşmasına, yerinden çıkmasına ve beyne gitmesine neden olabilir. Hemorajik İnme, beyinde zayıflamış bir damarın yırtılıp kanamasından kaynaklanır. Kan, beyin dokusunda veya beyindeki kıvrımlarda birikir ve beyindeki hücrelere zarar vermeye başlar. İki tip hemorajik inme, intraserebral (beyin içindeki) kanama veya subaraknoid kanamadır. Zayıflamış kan damarı patladığında hemorajik inme görülür. İki tip zayıflamış kan damarı genellikle hemorajik inmeye neden olur''.