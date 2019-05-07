"Bilinçaltı diliyle korkular 2 dakikada sona eriyor"

Bilinçaltı Sembol Dili Uzmanı Murat Başaran, bilinçaltı diliyle korku, tik, takıntı, endişe ve kaygı gibi problemlerini kısa sürede çözebileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Başaran, bu dille kişinin çocuklukta işlediği suça ya da karıştığı suça kadar her şeyi çözebileceğini söyledi. Kedi, köpek, örümcek gibi korkuları kısa sürede bertaraf edebileceğini ifade eden Başaran, vücudun çalışma sisteminin tamamen bilinçaltı olduğunu vurguladı. Başaran, bilinçaltı dilini öğrenilebileceğine de değindi. Ayrıca Başaran, bilinçaltı dili için dünyanın en büyük dili olduğunu söyledi.

Bilinçaltının dili ile ilgili bir geliştirme yaptığını açıklayan Murat Başaran, "Bu gelişme ile bilinç altının sırlarını ve bilinçaltının dilini çözerek bilinçaltında yatan korku, tik, takıntı, endişe, kaygı, depresyon veya kişinin kendi üzerinde olan henüz bilmediği birçok problemin kaynağına yani bilinçaltına ulaşmaya çalıştım. Bilinçaltı diliyle bu problemleri anne karnından başlayarak günümüze kadar ulaşan tüm problemleri dakikalar içerisinde tamamen çözmekteyiz. Bu bir yöntem ve buluş. Nasıl İngilizce, Almanca, Fransızca ya da işaret dili varsa ve karşımızdaki kişi ile bu şekilde anlaşabiliyorsak bu dille de bilinçaltı ile anlaşabiliyoruz. Çünkü bilinçaltı normal konuşmalardan anlamaz. Bilinç altı sembollerden, simgelerden, esmalardan, resimlerden ve mitolojiden anlar. Bizim ortak bir bilinçaltımız var. Ben şu an çok uzakta olan bir kişinin bilinçaltında yatan problemi çok uzaklardan çözebilirim. Bilinçaltımız ortak olduğu için ona soracağım birkaç soruyla, onun dahi bilmediği bilinçaltında yatan problemin kaynağına ulaşacağız. O kaynağa gidip topraktan ot söker gibi sökeceğiz ve günümüze taşıyacağız. Böylelikle bir depresyonun kaynağı nereden gelmiş, bir uçak korkusunun, tikin ve takıntının neden ona geldiğini bulup o anda problemi bertaraf edeceğiz" dedi.

"Kişinin çocuklukta işlediği suça kadar ya da karıştığı bir suça kadar hepsini çözmemiz mümkün"

Bilinçaltı dilini öğrendikten sonra bir kişinin çocuklukta işlediği suça kadar ya da karıştığı bir suça kadar hepsini çözmenin mümkün olduğunu ifade eden Başaran, "Yani ona soracağımız soruya bilinçaltı cevap verecek, kendi zihninden cevap vermeyecek. Hatta bu yöntem ile kayıplar bulunabiliyor. Kişinin suçlu,suçsuz ya da şüpheli olduğu tespit edilebiliyor. Bu tarz durumlar, çok araştırmalar ile bulunuyor. Kişi eğer bir şeyi yaptıysa eğer suça karıştıysa, eğer çocukluğunda yaşadığı olaydan dolayı kimseye anlatamadıysa ve bir şeyler varsa bunu bilinçaltından bulacağız ve bilinçaltından tamamen yok edeceğiz. Böylece kişinin sağlığı ve yaşam kalitesi bir anda değişecek. Ertesi gün yeni bir hayata başlayacak" şeklinde konuştu.

"Korkulara 2 dakika içerisinde son"

Başaran sözlerine şöyle devam etti: "Bilinçaltı öyle bir konu ki; bilinçaltında yatan değersizlik, korkular, tik ve takıntılar çok kısa sürede çözülüyor. Örnek; Geçen gün Almanya'dan bir misafirim geldi. Örümcek korkusu vardı. Sohbet ederken bir örümcek çıktı, örümceği görünce telaşlanmaya başladı. 1-2 dakika içerisinde örümcek korkusunun neden dolayı geldiğini bulduk. Örümcek korkusu daha önce babası ile yaşadığı problemlerden dolayı kaynaklanmış. O problemi sorduğum soru ve sembolle bulduk ve 2 dakika içerisinde yok ettik. Eskişehir'de kedi korkusu yaşayan bir öğrencime kedi korkusu terapisi yaptım. Terapi sonrası molada dışarıda kedi bulmuş ve onu sevmeye başlıyordu. Bana fotoğraf ve videosunu gönderdi. O kadar kısa sürede çözülen bir konu ki; yıllarca çözülemeyen bir uçak korkusunu 2 dakika içerisinde çözebiliyoruz. Çünkü bu korkuların kaynağı bilinçaltında. Bilinçaltı dilini öğrendikten sonra bu korkulara son. Korkulara 2 dakika içerisinde son".

"Vücudumuzun çalışma sistemi tamamen bilinçaltıdır"

Bilinçaltı dili, karşılıklı konuşma dilinin başka versiyonu olduğunu aktaran Başaran, "Fakat biz bize konuşurken, içimizde ne sakladığımızı veya plan, programlarımızı söyleyemeyiz. Karşılıklı bilinçaltıyla konuştuğumuz zaman derinlerde yatan tüm sırlarınızı anında size söyleyebilirim. Size kim olduğunu söyleyebilirim. Bilinçaltı dili, hücreler arasında kullanılıyor. Vücudumuzun çalışma sistemi tamamen bilinçaltıdır. "Bir limonu alın ağzınıza sıkın" desem sadece sözcüklerle bilinçaltı hemen dil üzerinde tükürüklenme oluşturuyor. Eğer bilinçaltı dilini çözdüysem, bilinçaltına işleyebiliyorsam o zaman vücudunuzdaki problemli yerleri ve hastalıkları bulur, onların sağlıklıymış gibi hareket etmesini sağlar ve hızlı şekilde düzelmesini sağlayabiliriz" diye konuştu.

"Bilinçaltı dili için dünyada bulunmuş en büyük dil diyebiliriz"

Başaran, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim bir anda değersiz duygusundan dünyanın en değerli insanı haline dönmemize bile bilinçaltı karar verir. Eğer senin bilinçaltına kodlanan konu fakirlik ise sen fakir olarak yaşarsın. O yüzden bu dil için dünyada bulunmuş en büyük dil diyebiliriz. Çünkü bilinçaltıyla konuşuyorsunuz. Bilinçaltı konuşması dakikalar içerisinde gerçekleşiyor ve bunu herkes yapabiliyor. Sizlerde yapabiliyorsunuz. Sizlere vereceğim 1 günlük eğitimle bilinçaltının dilini çözebiliyorsunuz. Çok kolay fakat unutulmuş bir dil. Dünyanın kurulduğundan beri kullanılan bir dil. Hz. Mevlana'nın ve Hz. Süleyman'ın kullandığı dil. Yani bu dili bilen kişi dünyayı da değiştirebilir, kendini de değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Bilinçaltı diliyle ortak çalışan diğer konunun frekanslar olduğunu vurgulayan Başaran, "Eğer bir kişinin frekansı; harikayım, şahaneyim hatta güne başlarken muhteşemim diye başladığı zaman kişinin bilinçaltı ile frekansları bir araya gelecek ve o günden sonra ne depresyon ne tik ne de takıntı gibi problemi Allah'ın izniyle kalmayacak. Bunun için kişin sadece bir eğitim ve terapi laması yeterli" ifadelerini kullandı.