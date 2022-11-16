“Bilinmezliğin Çekiciliği” sanatseverlerle buluştu

Ressam Çiğdem Pektaş'ın ‘'Bilinmezliğin Çekiciliği'' adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve geçmiş dönem belediye meclis üyesi Hayrettin Altunok tarafından gerçekleştirdi.

Ressam Çiğdem Pektaş'ın "Bilinmezliğin Çekiciliği'' adlı resim sergisine sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Sergi açılışının ardından ressam Çiğdem Pektaş'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından çiçek takdim edildi. Kadın ve hayvan figürlerinin, dijital art çalışmalarının bulunduğu ‘'Bilinmezliğin Çekiciliği'' resim sergisi Atatürk Kültür Merkezi İbrahim Çallı Sanat Galerisi'nde 21 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilir.