Bilişim 500 şirketlerinin geliri 214 milyar TL oldu

Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketinin belirlendiği Bilişim 500 Araştırması tamamlandı. Araştırma sonuçlarına göre, ilk 500 bilişim firmasının 2021 yılında toplam geliri 214 milyar TL olurken bir önceki yıla göre büyüme oranı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Bilişim sektöründen en büyük 500 şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre, 6 ayrı ana kategori birincisine düzenlenen törende ödülleri takdim edildi. Bilişim sektöründe, yazılım alanındaki ihracat rakamı yüzde 74 artarak 1,6 milyar TL'ye ulaştı. İlk 500 bilişim firmasının 2021 yılında toplam geliri 214 milyar TL oldu.

Araştırma sonuçları düzenlenen toplantıyla açıklandı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “2021 yılında son 10 yıldaki büyüme yüzde 30'a yakın gerçekleşti” bilgisini paylaşırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında “8 binden fazla şirket inovasyon odaklı ARGE çalışması sürdürüyor” dedi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul ise ICT şirketlerinin mutlaka birleşmelerle, finansal ve stratejik yatırımlar alarak büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

Yazılım ihracatı 1,6 milyar TL'ye ulaştı

2021 yılı araştırmasında sıralamaya giren şirketler TL olarak ortalama yüzde 54 büyüdü. 2020 yılında bu rakam yüzde 42 olarak gerçekleşmişti. Türkiye Merkezli Üretici Yazılım kategorisinde de büyüme yüzde 54 oldu.

Aynı zamanda sıralamada yer alan şirketlerin de ortalama büyümesi olan bu oran, itici gücün yine yazılım olduğunu doğruladı. 2020 yılına göre yazılım ihracatı gelirleri yüzde 74 artarak 1,6 milyar TL'ye ulaştı. Hizmet ihracatı gelirlerinde de yüzde 53'lük artış yaşandı ve 1,5 milyar TL oldu. Sıralamaya giren şirketlerin 57'si yüzde 100'ün üzerinde, 163 şirket ise ortalamanın üstünde bir büyüme gösterdi.

Sayan: “2021 yılında son 10 yıldaki büyüme yüzde 30'a yakın gerçekleşti”

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan bilişim sektörümüzde faaliyet gösteren şirketlerin toplumsal refah ve ekonomik üretimin anahtarı konumunda olduğunu söyleyerek, “Bilişim şirketlerimizin gücü adeta diğer şirketlerin, sektörlerin gücüne güç katıyor. Bu da ülkemizin gücüne güç katıyor. Özellikle pandemi döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızın devamlılığını sağlamada ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha gördük. Rakamlara baktığımızda bilişim sektörü açısından 2021 yılında son 10 yıldaki en büyük, en yüksek büyüme yüzde 30'a yakın gerçekleşti” dedi.

Sayan, küresel bilgi iletişim teknolojisi pazar büyüklüğünün 2026 yılında 5.6 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.

Kacır: “8 binden fazla şirket inovasyon odaklı AR-GE çalışması sürdürüyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise törende yaptığı konuşmada, “Mobiliteden akıllı yaşama, sağlıktan enerjiye, tıptan, haberleşmeye, uzay teknolojilerine kadar değişimin, dönüşümün en hızlı yaşandığı alan, bilişim sektörünün yürüttüğü çalışmalarla şekilleniyor. Bugün artık Türkiye'mizin 1500'den fazla AR-GE merkezi var. Türkiye'de 94 teknoparkımızda 8 binden fazla şirketimiz inovasyon odaklı araştırma-geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle son dönemde hayata geçirdiğimiz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programına ve bu programdaki dijital dönüşüm başlığına sektörümüzün çok yoğun bir ilgisi oldu.” diyerek 119 projede bir milyar 600 milyon doların üzerinde ARGE ve yatırım öngörüsüyle başvuru aldıklarını ifade etti.

Yurdakul: “ICT şirketleri birleşmelerle, finansal ve stratejik yatırımlar alarak büyümeli”

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, orta-yüksek gelirli ülkelerin toplam servis ihracatlarının yaklaşık yüzde 11-12'sini ICT servislerinin oluşturduğunu vurguladığı konuşmasında, “Bizim ülkemizde bu oran ne yazık ki yüzde 4-5 sularında geziyor. Dolayısıyla son derece küçük bir ihracattan bahsediyoruz. Bu ihracatın arttırılması lazım ama iyi haber şu: Son yirmi yıllık dönemde bu ihracat orta-yüksek gelirli ülkelere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde arttı. Yani orta-yüksek, yüksek, orta, düşük ve OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman Türkiye'deki bilişim servislerinin ihracat etme hızı oldukça yüksek bir şekilde artıyor.” diyerek bunun desteklenmesinin yolunun sadece organik büyümeyle olmadığının, bilişim şirketlerinin mutlaka birleşmelerle, finansal ve stratejik yatırımlar alarak büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

‘'En yüksek büyümeyi metaverse alanındaki şirket yaptı''

Pandeminin bilişim sektörüne olumlu etkisinin 2021 yılında da devam ettiğini belirten araştırma şirketinin genel müdürü Özlem Unan ise “En yüksek oranda gerçekleşen iki büyüme yüzde 1725 ve yüzde 604 ile iki yazılım şirketine ait. Şirketlerden biri metaverse alanında diğeri ise insansız hava araçları konusunda çalışıyor. Bu şirketler, bilişim sektörünün nereye doğru gittiğini de bize çok net göstermesi açısından anlamlı” şeklinde bilgi verdi.