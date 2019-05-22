Bilişim sektörü yazılımda büyüyor

Türkiye'nin önemli sektörel araştırmalarından Bilişim 500 (ilk 500 bilişim şirketi) araştırmasına göre; Türkiye bilişim pazarında en yüksek büyüme oranını yazılım çözümü satan veya geliştiren şirketler gösteriyor. 1000'in üzerinde başvuru sonucuna göre şirketlerin yüzde 65'inin TL gelirleri 2018 yılında artarken, bu şirketlerin Türk Lirası bazında ortalama büyümesi ise yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Türkiye bilişim sektörünün en önemli referans kaynakları arasında gösterilen Bilişim 500 (ilk 500 bilişim şirketi) araştırması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bilişim 500 araştırması 2019 için 1000'in üzerinde bilişim şirketinin 2018 verilerini yorumlayan M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan konuyla ilgili açıklamasında, "Bilişim 500 için elimize ulaşan ilk verilerin analizine göre en yüksek büyüme oranı Türk Lirası bazında yüzde 317 olmuştur. Dolar bazında en yüksek büyüme ise yüzde 216 olarak gerçekleşti. Dolar bazında yüzde 100 ve üzeri büyüme gösteren tüm şirketler yazılım çözümü satan veya geliştiren şirketlerdir. Her yıl olduğu gibi bu sıralamaya girmesi beklenen şirketlerin yaklaşık yüzde 20'si bir önceki yıl araştırmamızda yer almamış şirketlerdir" ifadelerini kullandı.

"Sıralamaya girecek şirketlerin yüzde 21'i ortalamanın üzerinde büyümüştür"

2018 yılında şirketlerin yüzde 65'inin gelirleri Türk Lirası bazında artış gösterdiğini belirten Unan, "Gelirleri artan şirketlerin Türk Lirası bazında ortalama büyümesi ise yüzde 40 olarak gerçekleşmiştir. Sıralamaya girecek şirketlerin yüzde 21'i ortalamanın üzerinde büyümüştür. Toplamda yüzde 100 ve üzeri büyüme gösteren 24 şirket varken, yüzde 50 ve yüzde 99 arasında büyüme gösteren 53 şirket bulunuyor. Aynı verileri dolar bazına değerlendirirsek de şirketlerin sadece yüzde 27'sinin gelirlerinin büyüdüğünü gözlemliyoruz. Geçtiğimiz yıl ekonomik koşullarını göz önüne alırsak, elbette sadece büyüme gerçekleşmedi. Şirketlerin yüzde 35'inin gelirlerinde azalma gözlemlenmiştir. Gelirlerdeki ortalama daralma yüzde 21 iken, en yüksek daralma ise yüzde 89 oranındadır” dedi.

Bilişim 500 ödül töreni bu yıl 4 Temmuz akşamı düzenlenecek

Yapılan bilgilendirmede; sektöre ve iş dünyasına katkıda bulunan Bilişim 500 araştırması sonuçları bu yıl 4 Temmuz Perşembe akşamı '20 Yıldır Vizyonda' sloganıyla Emek Sineması'nda düzenlenecek tören ile açıklanacak. Bu yıl 20'nci yıla özel, Bilişim 500 PLUS bölümü kapsamında 20 yıldır araştırmaya bilgi vermiş şirketler arasından bir firma uzun yıllardır her türlü koşulda sektördeki konumunu devam ettirmesinden dolayı ödüllendirilecek.