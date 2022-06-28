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Bina girişlerindeki diyafonları çalan şüpheli yakalandı

Şişli’de bina girişlerindeki diyafonları çalan hırsız yakalandı.

Şişli'de bina girişlerindeki diyafonları çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Şişli'nin Harbiye ve İnönü Mahallelerinde 1 Haziran günü üç ayrı yerde diyafon hırsızlığı olayı yaşandı. Olayların meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, üç farklı yerdeki hırsızlığı aynı kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahsın kimliğinin ve yaşadığı adresin belirlenmesinin ardından ekipler harekete geçti.



Şüpheli tutuklandı


Çalışmalar sonucunda, şüpheli S.S. 22 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan S.S. "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Diyafon hırsızlığı güvenlik kamerasında


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bir binanın dış kapısının yanına geldiği, kapıdaki diyafonu söküp aldıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

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