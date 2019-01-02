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Bina yıkılırken dama çıkıp izledi

Fatih’te meydana gelen bina çökmesinin ardından ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Fatih'te meydana gelen bina çökmesinin ardından ekipler enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Çöken binaya ait parçaların bitişiğindeki binadan ayrılması için çalışmalar devam ettiği sırada, binada yaşayan vatandaşlar evlerinin penceresinden, balkondan ve damdan film gibi çalışmaları izledi. Tehlikeye aldırış etmeyen bina sakinleri polis ekiplerinin uyarılarına rağmen evlerinden çıkmadı.



Fatih, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta bugün sabaha karşı çıkan yangında hasar gören binalar akşam saatlerinde çöktü. Ekipler, çöken binanın altında kalan iki kişinin cesedine ulaştıktan sonra enkaz kaldırma çalışmasına başladı. Çalışmalar sırasında çöken binada kalan parçalar belediye ekiplerince yan binadan koparılmaya çalışıldı. Bu sırada yan binada oturan bina sakinleri tehlikeye aldırış etmedi, pencereden ve balkondan izledi. Bir kişinin de dama çıkıp sigarasını yakıp enkaz çalışmasını izlemesi kameralara yansıdı.



Uyarılara aldırış etmediler


Yan binada vatandaşların olduğunu fark eden polis ekipleri, kişilere seslenerek dışarı çıkması uyarısında bulundu. Uzun bir süre aldırış etmeyen kişiler ardından el kol hareketleri yaparak bir şeyler anlatmaya başladı. Yapılan tüm uyarılara rağmen dışarıya çıkmayan kişiler çalışmalar bitene kadar izlemeye devam etti.


Belediye ekiplerinin enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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