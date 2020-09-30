Binada çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de 3 katlı binada çıkan yangında 1'i çocuk, biri kadın 2 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sularında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi B Caddesi 2037 Sokak'taki 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina girişindeki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binanın içini sardı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, iki kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Etkilenen 5 yaşındaki çocuk Ö.A., ile yabancı uyruklu kadın Şems Abdullah'ı ekipler, ambulansa aldı. Dumandan etkilenen iki kişi ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.