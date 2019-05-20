Binali Yıldırım, Çekmeköy'de esnafı ziyaret etti

Ziyarette esnaf Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulunurken, bol bol fotoğraf çektirdi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bugün Çekmeköy'de esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında esnaf Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. Öğrencilerle sohbet eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da eşlik etti.