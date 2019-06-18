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Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti

Küçükçekmece’de bulunan cemevini ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Küçükçekmece'de bulunan cemevini ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de bulunan cemevini ziyaret etti. Selamlama konuşması yapana Yıldırım, “Çalışmalarımız devam ediyor. Pazar günü inşallah sandığa gideceğiz. İstanbul'un gelecek 5 yılı için kararını vereceksiniz” dedi. Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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